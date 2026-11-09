Elif Nur Turhan kimdir? Baumgardner'ın rakibi milli boksör kaç yaşında?

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On dört profesyonel maç, on dört galibiyet. Elif Nur Turhan'ın kaydı bu, sekizi nakavt ya da hakem durdurmasıyla geldi. IBF hafif sıklet dünya şampiyonu, üçüncü unvan savunması için ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde Amerikalı Alycia Baumgardner'ın karşısına çıktı.

Hazırlığın son ayağı Türkiye'deydi: Turhan, Ekim ayında Bayburt'ta 20 günlük kampını tamamlayıp ABD'ye gitti.

ELİF NUR TURHAN'IN MAÇI SAAT KAÇTA?

Elif Nur Turhan ile Alycia Baumgardner'ın maçı, ABD saatiyle 8 Kasım akşamı, Türkiye saatiyle 9 Kasım 2026 sabahı oynandı. Most Valuable Promotions'ın düzenlediği MVPW-07 organizasyonunun ana kartı Türkiye saatiyle 04.30'da başladı, ana maçın 06.00 ile 07.30 arasında ringe gelmesi bekleniyordu.

Maç, College Park Center'da 10 raunt üzerinden planlandı. Türkiye'de yayın S Sport Plus'taydı. Tartıda Turhan 134,6, Baumgardner 133,8 libre geldi. Baumgardner ringe 18 galibiyet, 1 yenilgi ve 7 nakavtlık kayıtla çıktı; daha önce süper tüy sıklette dünya şampiyonluğu yaşamıştı ve bu maçla hafif sıklete çıktı.

ELİF NUR TURHAN KİMDİR?

Elif Nur Turhan, IBF kadınlar hafif sıklet dünya şampiyonu olan milli boksör. Profesyonel kariyerine Mayıs 2022'de başladı. Nisan 2025'te Eddie Hearn'ün şirketi Matchroom Boxing ile anlaştı.

The Ring dergisine konuşan Turhan, bu sıklette savaşçı olmak gerektiğini söyledi ve kendini de öyle tanımladı. Dergi, onu hafif sıklette Caroline Dubois'nın kemerine en yakın aday olarak birinci sıraya koyuyor.

ELİF NUR TURHAN KAÇ YAŞINDA?

Elif Nur Turhan 31 yaşında. 16 Nisan 1995'te doğdu.

ELİF NUR TURHAN NERELİ?

Elif Nur Turhan İstanbullu. Profesyonel maçlarına Türkiye bayrağıyla çıkıyor.

ELİF NUR TURHAN HANGİ KEMERLERİ KAZANDI?

Elif Nur Turhan'ın ilk kemeri 29 Temmuz 2023'te geldi: Kuzey Makedonya'nın Tetova kentinde Edith Soledad Matthysse'i oy birliğiyle yenip boştaki WBF süper hafif sıklet unvanını aldı. Aynı yıl 28 Kasım'da, yine Tetova'da, Kirsty Hill karşısında WBC International süper tüy sıklet kemerini kazandı. 4 Mayıs 2024'te Almanya'nın Leverkusen kentinde Lara Altamirano'yu yenerek WBA Gold kemerine ulaştı.

1 Mart 2025'te Belfast'ta Shauna Browne'u ilk rauntun 47. saniyesinde durdurdu. 28 Ağustos 2025'te Fransa'da Rima Ayadi'yi altıncı rauntta durdurup WBA geçici süper tüy sıklet şampiyonu oldu.

Kariyerinin en büyük galibiyeti 6 Aralık 2025'te Monte Carlo'da geldi. Turhan, o güne kadar yenilmemiş Brezilyalı Beatriz Ferreira'yı birinci ve beşinci rauntta yere gönderdi; hakem maçı beşinci rauntta durdurdu ve IBF hafif sıklet kemeri Turhan'a geçti. Unvanını 31 Ocak 2026'da Taylah Gentzen karşısında ayrık kararla, 13 Haziran 2026'da Gabriela Tellez karşısında oy birliğiyle korudu.