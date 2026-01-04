Elif Kumal bulundu mu, nerede, ne zaman kayboldu? Elif Kumal kimdir, kaç yaşında?

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşanan ve günlerdir kamuoyunun yakından takip ettiği Elif Kumal vakası, arama çalışmalarının acı bir şekilde sonuçlanmasıyla Türkiye gündeminde geniş yer buldu. Erkek arkadaşıyla birlikte kamp yapmak üzere gittiği Yukarıyapıcı bölgesinde bir anda ortadan kaybolan Elif Kumal kimdir? Elif Kumal bulundu mu, nerede, ne zaman kayboldu? Detaylar...

ELİF KUMAL KİMDİR?

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşanan kayıp vakasıyla Türkiye gündemine gelen Elif Kumal, 34 yaşında bir kadındır. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Kumal, yaklaşık bir hafta önce erkek arkadaşı Enis G. ile birlikte kamp yapmak amacıyla Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Yukarıyapıcı bölgesine gitti.

Kamp tatili sırasında yaşanan gelişmelerin ardından Elif Kumal'dan uzun süre haber alınamaması üzerine olay, geniş çaplı bir kayıp vakasına dönüştü. Süreç boyunca jandarma, AFAD, sahil güvenlik ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri bölgede yoğun çalışmalar yürüttü. Günler süren arama faaliyetleri, kamuoyunun da yakından takip ettiği bir sürece dönüştü.

ELİF KUMAL BULUNDU MU?

Günlerdir kendisinden haber alınamayan Elif Kumal'ın cansız bedeni yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu. Akşam saatlerinde Yukarıyapıcı Göleti'nde dalış yapan ekipler, Kumal'ın kullandığı otomobili su altında tespit etti.

Araç içerisinde yapılan incelemede Elif Kumal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki işlemlerin ardından Kumal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobilin göletten çıkarılması için ise daha sonraki saatlerde çalışma yapılacağı öğrenildi.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.12.2025 tarihinde Erdek ilçesi Yukarıyapıcı Mahallemizde kaybolan Elif Kumal isimli vatandaşımızın cansız bedeni kullandığı araçla birlikte Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunmuştur. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum."

ELİF KUMAL NEREDE, NE ZAMAN KAYBOLDU?

Elif Kumal, yaklaşık bir hafta önce Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Yukarıyapıcı bölgesinde kayboldu. Edinilen bilgilere göre Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ile birlikte kamp yapmak üzere bölgeye gitti. Kamp alanında ikili arasında henüz nedeni belirlenemeyen şiddetli bir tartışma yaşandığı öne sürüldü.

Tartışmanın ardından Elif Kumal'ın kendisine ait otomobile binerek kamp alanından hızla uzaklaştığı ve bu andan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı belirtildi. Yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMALARI

Arama sürecinde güvenlik kameraları incelendi ancak Kumal'ın aracının Erdek ya da Bandırma yönüne gittiğine dair herhangi bir görüntüye ulaşılamadı. Bunun üzerine çalışmalar, Yukarıyapıcı Göleti ve çevresindeki ormanlık alanlarda yoğunlaştırıldı.

Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa'dan gelen AFAD ekipleri, jandarma komando timleri ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Toplamda yaklaşık 300 personel, 50'nin üzerinde araç, ATV ve motokros ekipleriyle arama faaliyetleri yürütüldü. İz takip köpekleri de çalışmalara destek verdi.

HAVA ŞARTLARI ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRDI

Bölgede etkili olan ve zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle helikopter, Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve dron ile havadan arama yapılamadı. Deniz polisi, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri ve Sahil Güvenlik ekipleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle gölette ve denizde dalış gerçekleştiremedi. Aramalar büyük ölçüde karadan sürdürüldü.

ELİF KUMAL KAÇ YAŞINDA?

Elif Kumal'ın 34 yaşında olduğu resmi makamlar tarafından paylaşılan bilgilerle doğrulandı.

ELİF KUMAL NERELİ?

Elif Kumal'ın nereli olduğuna ilişkin resmi makamlar tarafından kamuoyuna yansıtılan net bir bilgi paylaşılmadı. .