Elif Esen kimdir, hangi parti? Milletvekili Elif Esen nereli, hangi partiden?

Elif Esen ; akademi, girişimcilik, sivil toplum ve siyaset alanlarında farklı görevler üstlenen bir isim olarak dikkat çekti. Eğitim hayatından başlayarak iş dünyası ve parti yönetimine uzanan süreçte çeşitli sorumluluklar aldı.

ELİF ESEN KİMDİR?

Elif Esen, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı sertifika programını tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde sivil toplum kuruluşları ve sosyal sorumluluk yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca Avrupa Birliği Proje ve Fon Yönetimi ile Girişimcilik sertifika programlarını bitirdi. Eğitim süreci boyunca hem işletme hem de sosyal bilimler alanında çalışmalar yürüttü.

Aile şirketlerinde çeşitli kademelerde görev alan Elif Esen, iş hayatındaki deneyimini kendi oluşturduğu üç ayrı marka çalışmasıyla sürdürdü. 2002 yılından itibaren girişimcilik ve sosyal konular ağırlıklı olmak üzere siyaset ve sivil toplum alanlarında aktif çalışmalar yaptı. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu, Çocuk ve Gelecek Derneği'nin (ÇOGEL) kurucu başkanlığını üstlendi. Yoksulluk döngüsünün kırılması, eğitimde sürdürülebilirlik, istihdam, girişimcilik, toplumsal göç ve uyum konularında faaliyet yürüttü. Elif Esen, evli ve iki çocuk annesidir.

ELİF ESEN HANGİ PARTİ?

Elif Esen, 9 Mart 2020 tarihinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Partinin kuruluş sürecinde aktif rol üstlendi ve 29 Aralık 2020 tarihine kadar sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Bu görev kapsamında sosyal politikalar alanında parti çalışmalarında yer aldı.

Partinin büyük kongresinin ardından kadın politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Demokrasi ve Atılım Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Siyasi çalışmalarını parti çatısı altında sürdürmektedir.