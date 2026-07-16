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Elazığ deprem mi oldu, 16 Temmuz Perşembe Elazığ deprem şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Malatya’da deprem hissedildi mi?

Elazığ deprem mi oldu, 16 Temmuz Perşembe Elazığ deprem şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Malatya’da deprem hissedildi mi?
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Elazığ'da hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar, "Elazığ deprem mi oldu?", "16 Temmuz Perşembe Elazığ deprem şiddeti kaç?" ve "Deprem nerede oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verileri yakından takip edilirken, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve meydana geldiği ilçe merak konusu oldu.

16 Temmuz Perşembe günü Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar son dakika gelişmelerini araştırıyor. " Elazığ'da deprem kaç büyüklüğünde oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Elazığ depremi hangi ilçede hissedildi?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alırken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılacak resmi açıklamalara çevrildi.

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU? 

Elazığ'da hissedilen deprem vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, 16 Temmuz Perşembe günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğiyle ilgili detayları araştırmaya başladı.

Depremin ardından "Elazığ deprem mi oldu?", "16 Temmuz Elazığ depremi kaç büyüklüğünde?" ve "Deprem nerede meydana geldi?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

MERKEZ ÜSSÜ SİVRİCE OLARAK AÇIKLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, 16 Temmuz Perşembe günü saat 22.52'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 4,0 olarak ölçülürken, depremin 11,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sivrice merkezli deprem yalnızca Elazığ'da değil, çevre illerde de hissedildi. Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Diyarbakır'da yaşayan birçok vatandaş sarsıntıyı hissettiklerini belirtti. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar tedbir amacıyla kısa süreliğine evlerinden dışarı çıktı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre depremin büyüklüğü 4,0, derinliği ise 11,47 kilometre olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkili kurumların bölgedeki incelemeleri sürüyor.

ELAZIĞ DEPREM KUŞAĞINDA YER ALIYOR

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunan Elazığ, özellikle Doğu Anadolu Fay Hattı nedeniyle zaman zaman farklı büyüklüklerde depremlerle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, deprem riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların resmi kurumların uyarılarını takip etmeleri ve olası sarsıntılara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguluyor. Resmi kurumlardan gelecek yeni açıklamalar doğrultusunda gelişmeler haberimize eklenecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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