El Mencho kimdir? El Mencho kaç yaşında, nerenin lideri, ne iş yapıyor?

Uyuşturucu kaçakçılığı, şiddet olayları ve milyar dolarlık suç ağıyla anılan El Mencho, Meksika merkezli **Jalisco Yeni Nesil Karteli**nin kurucusu ve lideri olarak biliniyor. ABD ve Meksika güvenlik güçlerinin en çok aradığı isimler arasında yer alan El Mencho'nun yaşı, kökeni ve suç imparatorluğunu nasıl kurduğu merak ediliyor.

MEKSİKA'NIN EN GÜÇLÜ KARTEL LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gerçek adı Nemesio Oseguera Cervantes olan ve kamuoyunda El Mencho olarak tanınan uyuşturucu baronu, 22 Şubat'ta Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde düzenlenen operasyonla öldürüldü. 59 yaşındaki El Mencho, son yıllarda ülkenin en etkili ve en kanlı suç yapılanması haline gelen **Jalisco Yeni Nesil Karteli**nin (CJNG) lideri olarak biliniyordu.

ABD 15 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

ABD makamları, El Mencho'yu güney sınırı üzerinden büyük miktarlarda kokain, fentanil ve metamfetamin sevkiyatından sorumlu tutuyordu. Bu nedenle başına 15 milyon dolarlık ödül konulan suç örgütü lideri, hem Meksika hem de ABD güvenlik birimlerinin en çok aranan isimleri arasındaydı.

ÖLÜMÜN ARDINDAN ŞİDDET DALGASI

El Mencho'nun öldürülmesinin hemen ardından CJNG'nin kontrol ettiği bölgelerde kaos yaşandı. Jalisco başta olmak üzere birçok eyalette araçlar ateşe verildi, yollar kapatıldı ve iş yerleri hedef alındı. Güvenlik gerekçesiyle bazı eyaletlerde okullar tatil edilirken, çeşitli ülkeler vatandaşlarına Meksika'da evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yaptı.

ABD'DEN İSTİHBARAT DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Operasyon sonrası ABD yetkilileri, Meksika güvenlik güçlerine istihbarat desteği sağlandığını doğruladı. Bu açıklama, El Mencho'nun yakalanması ya da etkisiz hale getirilmesinin uzun süredir iki ülke arasında öncelikli hedeflerden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

EL MENCHO NASIL YÜKSELDİ?

1966 yılında Michoacan eyaletindeki Aguililla kasabasında doğan El Mencho'nun çocukluğu tarım işçiliğiyle geçti. Genç yaşta ABD'ye göç eden Oseguera Cervantes, 1992'de eroin kaçakçılığı suçundan tutuklandı ve cezaevinden çıktıktan sonra Meksika'ya sınır dışı edildi. Ülkesine döndüğünde bir süre polis memurluğu yapan El Mencho, daha sonra Milenio karteline katılarak suç dünyasında hızla yükseldi.

KARTELLER ARASI SAVAŞLAR VE CJNG'NİN DOĞUŞU

Karteller arası iç çatışmalar sonrası Jalisco'ya geçen El Mencho, 2009'da Sinaloa karteliyle birlikte Mata Zetas grubunu kurdu. Bu süreçte adını duyuran örgüt, kısa süre sonra yerini CJNG'ye bıraktı. Özellikle Joaquin Guzman'un ABD'ye iadesinin ardından CJNG, Meksika'nın en güçlü karteli haline geldi.

DEVLETE AÇIK MEYDAN OKUMA

CJNG, yalnızca uyuşturucu ticaretiyle değil, devlet güçlerine karşı düzenlediği ağır silahlı saldırılarla da dikkat çekti. Örgüt; helikopter düşürme, patlayıcı yüklü İHA kullanımı ve mayınlı saldırılar gibi yöntemlerle güvenlik güçlerine doğrudan meydan okudu. Bu durum, El Mencho'yu diğer kartel liderlerinden ayıran en belirgin özelliklerden biri olarak gösterildi.

AİLE HAYATI VE GİZEM

El Mencho, özel hayatını büyük ölçüde gizli tutmayı başardı. 1990'larda evlendiği eşi Rosalinda Gonzalez Valencia ve üç çocuğuyla ilgili bilgiler sınırlı kaldı. "El Menchito" lakaplı oğlu Ruben Oseguera Gonzalez'in ABD'de ömür boyu hapse mahkûm edilmesi ise ailesine dair bilinen en çarpıcı gelişmelerden biri oldu.

KARANLIK BİR DÖNEMİN SONU

El Mencho'nun ölümü, Meksika'da uyuşturucu kartelleriyle şekillenen kanlı bir dönemin sembolik sonlarından biri olarak değerlendiriliyor. Ancak uzmanlara göre CJNG'nin sahip olduğu yapı ve yayılma alanı, ülkedeki güvenlik sorunlarının kısa vadede sona ermeyeceğine işaret ediyor.