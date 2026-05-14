EKPSS sonuçları (TAM İSİM LİSTESİ) EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

2026 EKPSS sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında elde edilen puanlar, kamu kurumlarında istihdam sürecinin en kritik aşamasını oluştururken, sonuçların açıklanacağı tarih ve erişim detayları da yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? Detaylar...

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına ilişkin süreç, adayların en çok merak ettiği gündem başlıkları arasında yer alıyor. Resmî açıklamalara göre sonuçlar henüz erişime açılmamış olup, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından duyurunun yapılması bekleniyor.

Sınav sonuçlarıyla ilgili bilgilendirmeler yalnızca resmî kurumlar tarafından paylaşılmakta olup, adayların güncel duyuruları takip etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda sonuçların açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından önceden ilan edilmiştir.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan resmî duyuruya göre 2026 EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklanacaktır.

Sonuçların açıklanmasına ilişkin kesin saat bilgisi paylaşılmamış olmakla birlikte, önceki sınav takvimleri dikkate alındığında sonuçların 14.00 civarında erişime açılması beklenmektedir. Ancak bu saat bilgisi resmî olarak doğrulanmış değildir ve yalnızca beklenti niteliği taşımaktadır.

Adayların sonuçlara erişebilmesi için sistemin aktif hale getirilmesiyle birlikte sorgulama ekranı kullanılabilir olacaktır. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, tercih sürecine yönelik yeni duyuruları bekleyecektir. Tercih ekranının önümüzdeki aylarda açılması planlanmaktadır.

EKPSS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

EKPSS sonuçları, yalnızca ÖSYM’nin resmî sonuç sistemi üzerinden erişime açılmaktadır. Adaylar sonuçlarını internet üzerinden bireysel olarak görüntüleyebilecektir.

Sonuç sorgulama işlemi için izlenecek adımlar şu şekildedir:

Adaylar, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi adresine giriş yapmalıdır. Ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapılır. Giriş işleminin ardından EKPSS sonuç ekranı üzerinden sınav sonuçları görüntülenebilir.

Sisteme erişim sırasında yoğunluk yaşanabileceği için adayların belirli aralıklarla tekrar deneme yapması gerekebilir. Sonuç ekranı aktif hale geldiğinde puan bilgileri, test performansları ve ilgili değerlendirme sonuçları detaylı şekilde görüntülenebilecektir.