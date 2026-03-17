EGM sabit radar noktaları (HARİTA) Sabit radar noktaları nerede?

Tatil dönemi yaklaştıkça yollara düşecek milyonlarca sürücü için kritik bir trafik güvenliği duyurusu geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özellikle Ramazan Bayramı öncesinde karayollarında hız denetimlerini artıracağını ve sabit radar noktalarının resmi haritasını kamuoyu ile paylaştığını açıkladı. Peki, sabit radar noktaları nerede? Sabit radar noktalar haritası haberimizde.

SABİT RADAR NOKTALARI (HARİTA)

EGM'nin interaktif harita sistemi sayesinde başlangıç ve varış illerini seçen sürücüler güzergâh üzerindeki tüm sabit radar ve EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) noktalarını anında görüntüleyebiliyor. Bu sayede hem ceza riski azalıyor hem de yol güvenliği artıyor. Harita üzerinde gösterilen radarlar; otoyollar, çevre yolları ve şehirlerarası ana güzergâhlarda yoğunlaştırılmış durumda.

Tüm sabit radar noktaları sistemde işaretlenmiş olup, sürücüler resmi EGM haritası aracılığıyla bu verilere ücretsiz erişebiliyorlar. Radar noktalarının açıklanmasının amacı hız ihlallerini caydırmak, trafik kazalarını azaltmak ve bayram gibi yoğun trafik dönemlerinde can güvenliğini en üst düzeye çıkarmaktır.

SABİT RADAR NOKTALARI NEREDE?

Otoyollar ve Çevre Yolları

Türkiye genelinde sabit radar noktaları en çok otoyollar ve çevre yolları üzerinde yer alıyor. Bu güzergâhlar, yüksek hızın trafik kazalarında riskini artırdığı için denetimler maksimum seviyede tutuluyor. EGM'nin açıklamasına göre sabit radarlar; TEM (E-80), D-100 gibi ana arterlerin kritik kesimlerinde, kavşak çıkışlarında ve yoğun trafik akışının olduğu noktalar boyunca konumlandırıldı.

Şehirlerarası Ana Güzergâhlar

Sabit radarlar ayrıca şehirlerarası ana güzergâhlarda da aktif durumda. Bu noktalar; Bursa–İstanbul, Ankara–Konya, İzmir–Aydın gibi yüksek geçiş trafiği olan rotalarda yoğunlaşıyor. EGM'nin resmi haritasında bu güzergâhlarda kaç adet sabit radar bulunduğu ve hangi kilometre aralıklarında yer aldığı ayrıntılı şekilde gösteriliyor.

Yerleşim Yeri Çevresi

Sabit radar noktaları sadece kentler arası değil, aynı zamanda şehir çıkış ve girişlerinde de bulunuyor. Yerleşim yerlerinin çevre yollarında konumlandırılan radarlar, hız sınırlarının ihlal edilmesini erken tespit ederek ceza sürecini başlatıyor.

EMNİYETİN RADAR DENETİMLERİNDEKİ YENİLİKLER

Emniyet Genel Müdürlüğü yalnızca sabit radar noktalarını açıklamakla kalmadı; aynı zamanda gezici radarlar, TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) direkleri ve ileri teknoloji hız ölçüm cihazlarının tatil boyunca aktif hizmet vereceğini bildirdi. Gezici radar araçları, sabit noktalarda tespit edilmese bile sürpriz denetimler gerçekleştirebiliyor.

EGM, radar sistemlerini emniyet odaklı kullanmayı hedeflediğini belirterek bu uygulamaların "ceza yazma" değil "kaza ve ölüm riskini azaltma" amacına hizmet ettiğini vurguladı.

ŞEHİRLER ARASI GÜZERGAHLARDA 10 KM/S'LİK TÖLERANS UYGULANACAK

2025–2026 dönemi hız denetimlerine ilişkin açıklamada tolerans sınırları da sürücülerle paylaşıldı. Buna göre:

Şehir içi yollarda: Hız sınırı ihlallerinde 5 km/s tolerans uygulanacak.

Şehirlerarası güzergâhlarda: Tolerans 10 km/s olarak belirlendi.

Bu toleranslar, radar veya EDS tarafından tespit edilen hızın sınırın biraz üzerinde olduğu durumlarda sürücülere ceza uygulanmadan önce gözetilecek minimum hız farkını ifade ediyor. Bu sayede özellikle bayram gibi yoğun trafik dönemlerinde teknik ölçüm hataları veya yoldaki anlık hız değişimleri nedeniyle haksız cezalar önlenmiş oluyor. (Verdiğin bilgi temel alınmıştır.)

Tolere edilen hız sınırlarının aşılması hâlinde ise sürücüler, ihlalin seviyesine göre kademeli idari para cezaları ile karşı karşıya kalacaklar. Hız ihlali cezaları, hızın limitin ne kadar üzerinde olduğuna bağlı olarak artan tarifelere göre düzenlenir ve ciddi maddi yaptırımlar içerir.