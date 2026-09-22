EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEME TAKVİMİ: 2026 eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

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2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğretmenlerin gündeminde eğitim-öğretim hazırlık ödeneği yer alıyor. Her yıl öğretmenlere yapılan eğitim ödeneğinin bu yıl hangi tarihte hesaplara aktarılacağı merak edilirken, ödeme sürecinin ne zaman tamamlanacağı da araştırılıyor. Peki, 2026 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Detaylar...

EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEME TAKVİMİ

Eğitim ödeneği 2026 yılına ilişkin ödeme işlemlerinin muhasebe süreci 1 Eylül itibarıyla başladı. Ödemelerin iller ve ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki işlemlere bağlı olarak farklı tarihlerde hesaplara aktarılabileceği belirtiliyor. Bu nedenle tüm öğretmenlerin ödemeyi aynı gün içerisinde alması beklenmiyor.

Verilen bilgilere göre 2026 eğitim ödeneği ödemelerinin Eylül ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Dolayısıyla öğretmenlerin ödeme tarihleri görev yaptıkları il ve ilçedeki muhasebe ve ödeme işlemlerinin tamamlanma sürecine göre değişebilecek.

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında öğretmenlerin eylül ayında mesleki çalışmalar gerçekleştireceğini açıkladığı da görülüyor. Bakanlığın duyurusuna göre hazırlık çalışmaları 1-4 Eylül'de çevrim içi, 7-11 Eylül'de ise yüz yüze gerçekleştirildi.

Eğitim ödeneğinin ödeme sürecinin başlamasıyla birlikte öğretmenler de kendi hesaplarını kontrol etmeye başladı. Ödemenin henüz hesabına geçmediğini gören öğretmenler açısından ise illerin ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

Öğretmenlerin eğitim ödeneğinden alacağı tutar konusunda ise verilen bilgilerde 2026 yılına ilişkin kesin bir rakam bulunmuyor. Bu nedenle mevcut bilgiler kapsamında herhangi bir tutar belirtilmiyor.

Ayrıca eğitim ödeneğinin göreve başlama tarihine göre farklı oranlarda ödenmesi söz konusu. Eylül ayından sonra ancak birinci dönem sona ermeden göreve başlayan öğretmenlere belirlenen eğitim ödeneğinin yüzde 75'i ödenecek. İkinci dönemde göreve başlayan öğretmenler için ise eğitim ödeneğinin yüzde 50'si ödenecek.

Resmî MEB kaynaklarında da öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeme işlemleri için dönemlere göre tam, yüzde 75 ve yüzde 50 oranlarının uygulandığı bilgisi yer alıyor.

2026 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 eğitim ödeneğinin ödeme sürecine ilişkin işlemler 1 Eylül itibarıyla başladı. Verilen bilgilere göre ödemelerin Eylül ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Ancak hesaplara geçiş tarihi, illerin ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ödeme işlemlerine göre değişebiliyor.

Bu nedenle eğitim ödeneğinin tüm öğretmenlerin hesabına aynı tarihte yatırılması gerekmiyor. Ödeme işlemleri tamamlandıkça öğretmenlerin hesaplarına aktarım yapılması bekleniyor.

Özellikle ödeme sürecinin başlamasının ardından öğretmenler, eğitim ödeneğinin hesaplarına geçip geçmediğini kontrol ediyor. Ödemenin hesabında görünmemesi durumunda ise ilgili il veya ilçe millî eğitim müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanma sürecinin takip edilmesi gerekiyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında öğretmenlerin eylül ayındaki mesleki çalışma programı da 1-4 Eylül ve 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Eğitim ödeneğinin göreve başlama tarihine göre uygulanacak oranları da ödeme sürecinde önem taşıyor. Buna göre Eylül ayından sonra ancak birinci dönem sona ermeden göreve başlayan öğretmenler eğitim ödeneğinin yüzde 75'ini, ikinci dönemde göreve başlayan öğretmenler ise yüzde 50'sini alacak.

Dolayısıyla 2026 eğitim ödeneği için ödeme süreci Eylül ayı içerisinde devam ederken, öğretmenlerin hesaplarına aktarım tarihi görev yapılan il ve ilçedeki işlemlerin tamamlanmasına göre farklılaşabilecek.