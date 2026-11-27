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Ediz Hun, Öğretmenler Günü dolayısıyla Adana'da düzenlenen Yeşilçam temalı gecede Türkan Şoray ile dans etti. 86 yaşındaki oyuncunun Adana'ya gelirken yaşanan türbülansla ilgili yaptığı şaka, 27 Kasım 2026'da magazin gündemine girdi.

Gecenin onur konukları Türkan Şoray ve Ediz Hun'du. İki oyuncu Yeşilçam döneminde Genç Kızlar ile Sinekli Bakkal'ın yanı sıra Sonbahar Rüzgarı ve Tatlı Meleğim filmlerinde başrolü paylaşmıştı.

EDİZ HUN KİMDİR?

Ediz Hun, Yeşilçam'ın jön oyuncularından biri; aynı zamanda biyolog, öğretim üyesi ve eski milletvekili. İstanbul'da Avusturya Lisesi'ni bitirdi, bir süre Almanya'da üniversite okudu, ardından Norveç'e gitti. Oslo ve Trondheim üniversitelerinde biyoloji ve çevre bilimleri okudu.

Çevre alanında da çalıştı. 1991-1993 yılları arasında Çevre Bakanlığı'nda müşavirlik yaptı, İstanbul Çevre İl Müdürlüğü'nde görev aldı. 18 Nisan 1999 genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi ve 2002'ye kadar TBMM'nin 21. döneminde milletvekilliği yaptı. Marmara Üniversitesi'nin ardından Okan Üniversitesi'nde ekoloji üzerine ders verdi.

Çevre üzerine kitapları da var. Ediz Hun Amca ile Çocuklar 2017'de, Yaşat ki Yaşayasın 2019'da çıktı; 2020'de Çevremiz Geleceğimizdir, 2022'de Film Gibi Geçti yayımlandı.

EDİZ HUN TÜRKAN ŞORAY İLE NEREDE DANS ETTİ?

Ediz Hun, Türkan Şoray ile Adana'daki Sheraton Grand otelinde yapılan Eral Yeşilçam Gecesi'nde dans etti. Geceyi Özel Eral Okulları, Öğretmenler Günü için düzenledi; salonda 300'den fazla öğretmen vardı.

Türkan Şoray konuşmasında Adana'ya gelirken uçağın türbülansa girdiğini ve çok korktuğunu anlattı. Ediz Hun bu anı şakaya çevirdi: türbülans sırasında Şoray'a sarıldığını, onun da kendisine sarıldığını söyledi ve salondaki erkeklere böyle fırsatları kaçırmamalarını önerdi. Oyuncunun sözü kısaydı: "Ben de fırsattan istifade Türkan'a sarıldım."

Ediz Hun gecede bir öğretmen çocuğu olduğunu da söyledi. Türkan Şoray ise öğretmen olmak istediğini, oyunculuğa çok küçük yaşta başladığı için bu isteğini gerçekleştiremediğini anlattı. Şoray geceden sonra yaptığı paylaşımda Öğretmenler Günü'nü üç yüzden fazla öğretmenle ve "sevgili meslektaşım" dediği Ediz Hun ile kutladıklarını yazdı.

EDİZ HUN KAÇ YAŞINDA?

Ediz Hun 86 yaşında. 22 Kasım 1940'ta İstanbul'da doğdu, Adana'daki geceden birkaç gün önce 86 yaşına girdi.

EDİZ HUN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Ediz Hun sinemaya 1960'larda başladı. İlk dönem filmlerinden bazıları şunlar: Genç Kızlar (1963), Vahşi Gelin (1965), Sinekli Bakkal (1967), Yaprak Dökümü (1967), Aşkım Günahımdır (1968), Gül ve Şeker (1968), Ankara Ekspresi (1970), Güllü (1971).

Sonraki yıllarda da film çekti. Şöhret Sandalı (2001), Paydos (2004), Çığlık Çığlığa Bir Sevda (2009), Anadolu Kartalları (2011) ve Arif V 216 (2018) bunlardan birkaçı. Televizyonda Yadigar ile Asla Unutma'da, daha yakın tarihte de Savaşçı dizisinde oynadı.

2001'de 38. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü aldı. 2012'de Adana Altın Koza Film Festivali'nde de yaşam boyu onur ödülüne değer görüldü.

EDİZ HUN'UN EŞİ KİM?

Ediz Hun'un eşi Berna Hun. O dönem Türk Hava Yolları'nda hostes olan Berna Hun ile 3 Ocak 1973'te evlendi. Çiftin 1974 doğumlu Bengü ve 1981 doğumlu Burak adında iki çocuğu var.