Edis Gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Edis Türkiye'ye geldi mi?

Güncelleme:
Ünlü pop şarkıcısı Edis'in adı, İstanbul'daki ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasıyla yeniden gündeme geldi. Yurt dışından Türkiye'ye dönüşü sırasında havaalanında gözaltına alındığı bildirilen Edis'in gözaltı gerekçesi ve gelişmeler, sosyal medyada ve haber sitelerinde merak konusu oldu. Peki, Edis Gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Edis Türkiye'ye geldi mi?

Ünlü şarkıcı Edis, yurt dışı dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı iddialarıyla gündeme oturdu. Sosyal medyada hızla yayılan haberler, hayranlarını ve takipçilerini merak içinde bıraktı. Edis gerçekten gözaltına mı alındı, gözaltı nedeni ne ve Türkiye'ye dönüş yaptı mı? Tüm ayrıntılar haberin devamında…

EDİS GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, ünlü şarkıcı Edis, İstanbul'daki ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşünde havaalanında gözaltına alındı. Hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılmıştı.

EDİS NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Edis'in gözaltına alınma nedeni, İstanbul'da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasıdır. Soruşturma kapsamında daha önce 25 kişi hakkında işlem yapılmış, bazı isimler tutuklanmış, bazıları serbest bırakılmıştı.

EDİS TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Edis, yurt dışı seyahati sonrası Türkiye'ye dönerek havaalanında gözaltına alındı.

EDİS KİMDİR?

Edis Görgülü, sahne adıyla Edis, 28 Kasım 1990'da Londra'da doğmuş Türk pop şarkıcısı, şarkı sözü yazarı ve oyuncudur. Çocukluğu ve gençliği İzmir'de geçti. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı.

EDİS KAÇ YAŞINDA?

Edis, 28 Kasım 1990 doğumlu olduğundan 35 yaşındadır (2026 itibarıyla).

EDİS NERELİ?

Edis, Londra doğumlu olup çocukluğu ve gençliği İzmir'de geçmiştir.

EDİS'İN KARİYERİ

Edis, 2014 yılında çıkış şarkısı "Benim Ol" ile tanındı. Ardından "Dudak", "Çok Çok", "Roman" gibi hitleriyle Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi kazandı. 2018 yılında ilk stüdyo albümü Ân'ı yayımladı. Pop ve urban müzik tarzında eserler veren Edis, hem şarkıcı hem oyuncu olarak kariyerine devam etmektedir. Altın Kelebek ve Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri gibi birçok ödül sahibi olan Edis, sahne performansları ve dijital konserleriyle de adından söz ettirmiştir.

Sahra Arslan
