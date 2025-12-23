Ederson neden izinli, kaç gün izinli, ne zaman dönecek? Fenerbahçe Beşiktaş maçında Ederson neden yok?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda ilk haftanın en dikkat çekici mücadelesinde, Fenerbahçe yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Büyük heyecana sahne olacak derbi öncesi iki takımın da kadrosundaki eksikler öne çıkıyor. Taraftarlar özellikle Ederson'un izin sebebi, kaç gün takımdan ayrı kalacağı ve dönüş tarihiyle ilgili detayları araştırıyor.

DERBİ ÖNCESİ FENERBAHÇE'NİN GOL UMUTLARI

Fenerbahçe'de derbi mücadelesi öncesinde hücum hattındaki en önemli beklenti Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu üzerinde yoğunlaşıyor. Sarı-lacivertli ekipte bu sezon skor yükünü en fazla çeken isimler arasında bu iki futbolcu öne çıkıyor.

İspanyol yıldız Marco Asensio, bu sezon forma giydiği 18 karşılaşmada 8 kez gol sevinci yaşadı. Asensio, ligin ilk yarısında oynanan derbide de fileleri havalandırarak takımının ikinci golünü kaydetmişti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SKORA KATKISI

Kerem Aktürkoğlu ise Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 5 gol atarak hücum hattına önemli katkı sağladı. Teknik heyetin derbide skor beklentisi yüksek olan isimler arasında yer alıyor.

ORTA SAHA VE SAVUNMADAN GELEN GOLLER

Sarı-lacivertli ekipte hücum oyuncuları dışında Sebastian Szymanski ve Milan Skriniar da skora destek veren isimler oldu. Her iki futbolcu da sezon boyunca 2'şer golle takımına katkı sundu.

DERBİDE OLMAYACAK GOLCÜLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'nin bu sezon attığı gollerin yarısından fazlasını kaydeden dört önemli oyuncu, farklı nedenlerle derbide sahada olamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarıyla görev yapan Youssef En Nesyri ve Dorgeles Nene'nin yanı sıra özel izinli Jhon Duran ile sakatlığı bulunan Anderson Talisca, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

GOL YÜKÜNÜN YARISI BU DÖRT İSİMDEN

Sarı-lacivertli takımın bu sezon kaydettiği toplam 54 golün 29'u söz konusu dört futbolcudan geldi. Bu rakam, takımın gol katkısının yüzde 53,7'sine denk geliyor.

Son haftalarda form grafiği yükselen Anderson Talisca 14 golle takımın en skorer ismi olurken, Youssef En Nesyri 8, Jhon Duran 4 ve Dorgeles Nene 3 golle skora katkı sağladı.

EDERSON NEDEN İZİNLİ?

Fenerbahçe'de Ederson ve Jhon Duran'ın yaklaşan Noel tatili nedeniyle kulübe ilettikleri kişisel ve ailevi talepler sebebiyle Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamayacağı duyuruldu.