Türkiye gündemine ani bir şekilde düşen gözaltı haberi, kamuoyunun dikkatini Habertürk TV çalışanı Ebru Gülan üzerine çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, yalnızca operasyonun boyutu değil, medyada görev yapan bir ismin dosyada yer alması nedeniyle de yoğun ilgi gördü. Peki, Ebru Gülan kimdir, neden gözaltına alındı? Ebru Gülan ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

EBRU GÜLAN KİMDİR?

Ebru Gülan, Türkiye'de ulusal yayın yapan Habertürk TV'de medya çalışanı olarak görev yapan bir isimdir. Uzun yıllardır televizyonculuk alanında faaliyet gösterdiği belirtilen Gülan'ın, ekran önü bir rolü bulunmamakta; kurumun haber merkezi kadrosunda görev yaptığı ifade edilmektedir.

Adı kamuoyuna ilk kez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında yansımıştır. Gözaltı kararının ardından gerek sosyal medyada gerekse basında adı sıkça anılmaya başlanmış, bu durum mesleki geçmişinin ve görev tanımının araştırılmasına yol açmıştır.

EBRU GÜLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ebru Gülan, 9 Aralık 2025 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen büyük çaplı uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştır. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı bir soruşturmanın parçası olarak gerçekleştirilmiştir.

Savcılık dosyasında Gülan'a yöneltilen suçlamalar üç başlıkta toplanmaktadır:

Uyuşturucu madde kullanmak

Uyuşturucu madde bulundurmak

Uyuşturucu kullanılmasına yer veya imkân sağlamak

Önemli bir detay ise şu aşamada Gülan'a yönelik "uyuşturucu satışı" suçlamasının bulunmamasıdır. Gözaltı süreci devam ederken, tutuklamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştır.

EBRU GÜLAN NE İŞ YAPIYOR?

Verilen bilgilere göre Ebru Gülan, uzun süredir televizyonculuk sektöründe çalışan bir medya profesyonelidir. Habertürk TV bünyesinde görev almakta olup haber merkezi kadrosunda bulunduğu belirtilmektedir. Herhangi bir sunuculuk, muhabirlik ya da ekran önü pozisyonunda yer almayan Gülan'ın görevi, içerik üretimi ve haber odası faaliyetleri kapsamında değerlendirilmektedir.

EBRU GÜLAN KAÇ YAŞINDA?

Paylaşılan bilgilerde Ebru Gülan'ın yaşıyla ilgili herhangi bir resmi veya doğrulanmış bilgi bulunmamaktadır.

EBRU GÜLAN NERELİ?

Ebru Gülan'ın memleketine dair bilgiler de mevcut soruşturma dosyasında veya basın yansımalarında yer almamaktadır.