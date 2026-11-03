Düzce'de okullar tatil mi, yarın Düzce'de okul var mı? 4 Kasım Çarşamba Düzce Valiliği açıklaması var mı?

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Düzce Valiliği'nden 4 Kasım Çarşamba günü için okulları tatil eden bir karar henüz açıklanmadı. Bu nedenle mevcut duruma göre yarın Düzce genelinde eğitim-öğretimin normal programla devam etmesi bekleniyor. İşte Düzce'de yarın okulların durumuna ve hava uyarısına dair son gelişmeler.

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce Valiliği'nden 4 Kasım 2026 Çarşamba günü için okulları tatil eden bir karar açıklanmadı. İl genelinde ya da ilçelerde eğitime ara verildiğine dair bir duyuru bulunmuyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni bir karar alınması halinde açıklamanın Düzce Valiliği ya da ilçe kaymakamlıklarının resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulması bekleniyor.

YARIN DÜZCE'DE OKUL VAR MI?

Evet, yarın Düzce'de okul var. Düzce merkez ve ilçelerinde öğrencilerin derslerine normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde de 4 Kasım Çarşamba günü normal ders günü olarak yer alıyor.

Öğrenci ve velilerin, gece saatlerinde ve sabah erken saatlerde Valilik'ten gelebilecek olası bir açıklamayı takip etmeleri öneriliyor.

DÜZCE İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerindeki pek çok il için kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı verdi. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

SAKARYA VE KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'ye komşu Sakarya ve Kocaeli'de de 4 Kasım Çarşamba günü için okulları tatil eden bir karar açıklanmadı. Kocaeli Valiliği, kuvvetli yağış nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını 18 saatliğine yasakladı, ancak okullarda eğitim-öğretimin normal şekilde sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da da 4 Kasım Çarşamba günü için okulları tatil eden bir karar bulunmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağını açıkladı.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatilin ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.