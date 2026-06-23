Futbolun en prestijli organizasyonu olan Dünya Kupası’nda görev alacak hakemler büyük bir titizlikle seçilirken, Türk hakemlerin turnuvada yer alıp almayacağı da yoğun şekilde araştırılıyor. “Dünya Kupası’nda Türk hakem var mı?” sorusu, hem sosyal medyada hem de arama motorlarında öne çıkarken, FIFA’nın resmi hakem listesi bu konuda belirleyici kaynak olarak öne çıkıyor.

2026 DÜNYA KUPASI HAKEM LİSTESİ AÇIKLANDI

FIFA, 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği dev organizasyon öncesinde merakla beklenen hakem kadrosunu duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, futbolun bir numaralı sahnesinde 6 konfederasyon ve 50 farklı ülkeden toplam 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video yardımcı hakem (VAR) görev alacak.

Ancak açıklanan listede en dikkat çeken detay, Türk hakemliğinin bu büyük turnuvada temsil edilmeyecek olması oldu. Cüneyt Çakır döneminden sonra uluslararası arenada üst düzey görevler bekleyen Türk futbolseverler, orta hakem, yan hakem ve VAR kadrolarında Türkiye’den bir ismin yer almamasıyla hayal kırıklığına uğradı.

DÜNYA KUPASI'NDA DÜDÜK ÇALACAK 52 ORTA HAKEM VE ÜLKELERİ

Turnuvanın kaderini belirleyecek kararlara imza atacak olan ve 50 farklı ülkeyi temsil eden 52 orta hakemin tam listesi şu şekilde:

Abdulrahman Al Jassim (Katar)

Khalid Al Turais (Suudi Arabistan)

Yusuke Araki (Japonya)

Omar Abdulkadir Artan (Somali)

Pierre Atcho (Gabon)

Ivan Barton (El Salvador)

Dahane Beida (Moritanya)

Juan Gabriel Benitez (Paraguay)

Juan Calderon (Kosta Rika)

Raphael Claus (Brezilya)

Ismail Elfath (ABD)

Espen Eskas (Norveç)

Alireza Faghani (Avustralya)

Yael Falcon Perez (Arjantin)

Drew Fischer (Kanada)

Cristian Garay (Şili)

Katia Garcia (Meksika)

Mustapha Ghorbal (Cezayir)

Alejandro Hernandez (İspanya)

Dario Herrera (Arjantin)

Jalal Jayed (Fas)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Yeni Zelanda)

Istvan Kovacs (Romanya)

François Letexier (Fransa)

Ma Ning (Çin)

Adham Makhadmeh (Ürdün)

Danny Makkelie (Hollanda)

Szymon Marciniak (Polonya)

Maurizio Mariani (İtalya)

Hector Said Martinez (Honduras)

Amin Mohamed (Mısır)

Oshane Nation (Jamaika)

Glenn Nyberg (İsveç)

Michael Oliver (İngiltere)

Omar Al Ali (Birleşik Arap Emirlikleri)

Kevin Ortega (Peru)

Tori Penso (ABD)

Joao Pinheiro (Portekiz)

Ramon Abatti (Brezilya)

Cesar Ramos (Meksika)

Andres Rojas (Kolombiya)

Sandro Schaerer (İsviçre)

Ilgiz Tantashev (Özbekistan)

Anthony Taylor (İngiltere)

Gustavo Tejera (Uruguay)

Facundo Tello (Arjantin)

Abongile Tom (Güney Afrika)

Clement Turpin (Fransa)

Jesus Valenzuela (Venezuela)

Slavko Vincic (Slovenya)

Wilton Sampaio (Brezilya)

Felix Zwayer (Almanya)

TÜRK HAKEMLİĞİNDE BÜYÜK EKSİKLİK

Tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek olan genişletilmiş Dünya Kupası formatında, Türkiye'den ne orta hakem ne de VAR hakemi kadrosuna davet gelmesi spor camiasında tartışma konusu oldu. Özellikle Szymon Marciniak, Michael Oliver ve Slavko Vincic gibi Avrupa'nın tanınmış isimlerinin yer aldığı listede, bir zamanlar Cüneyt Çakır ile final ve yarı final seviyelerinde temsil edilen Türk hakemliğinin bu kez liste dışı kalması dikkatlerden kaçmadı.

YARDIMCI VE VAR HAKEMLERİNDE DE TÜRKİYE YOK

FIFA'nın paylaştığı kapsamlı listede sadece saha içi hakemleri değil, yardımcı hakemler ve VAR odasında görev alacak 30 isim de netleşti. Toplamda 170 kişilik dev hakem kadrosunda Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı hiçbir hakemin yer almaması, önümüzdeki dönemde Türk hakemliğinin uluslararası standartlar açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.