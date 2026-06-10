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DÜNYA KUPASI STADYUMLAR LİSTESİ 2026: Dünya Kupası'nda hangi stadyumlar kullanılacak?

DÜNYA KUPASI STADYUMLAR LİSTESİ 2026: Dünya Kupası'nda hangi stadyumlar kullanılacak?
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2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinde ilk kez 48 takımın yer alacağı genişletilmiş formatıyla 11 Haziran 2026’da başlayacak ve ABD, Kanada ile Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Toplam 16 farklı stadyumda oynanacak 104 maç, turnuvayı hem seyirci kapasitesi hem de organizasyon ölçeği açısından dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından biri haline getirecek. Peki, Dünya Kupası'nda hangi stadyumlar kullanılacak? 2026 Dünya Kupası stadyum listesi haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinde ilk kez 48 takımın mücadele edeceği genişletilmiş formatıyla düzenlenecek. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuva, 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve yaklaşık altı haftalık yoğun bir futbol takvimi sonunda 19 Temmuz 2026’da final karşılaşmasıyla tamamlanacak. Peki, Dünya Kupası'nda hangi stadyumlar kullanılacak? Detaylar haberimizde.

DÜNYA KUPASI STADYUMLARI 2026

2026 FIFA Dünya Kupası’nda kullanılacak stadyumlar, Kuzey Amerika’nın en büyük spor komplekslerinden seçilmiştir. Maçlar, ABD’nin farklı eyaletlerinde yoğunlaşırken Kanada ve Meksika da turnuvaya önemli statlarıyla ev sahipliği yapacaktır.

Turnuva kapsamında stadyum kapasiteleri 45.000 ile 94.000 arasında değişmektedir. En büyük kapasiteye sahip stat Dallas’ta bulunurken, en küçük kapasiteye sahip tesis Toronto’dadır.

ABD’DEKİ DÜNYA KUPASI STADYUMLARI

ABD, turnuvanın en fazla maçına ev sahipliği yapacak ülke konumundadır. Toplam 11 şehirde karşılaşmalar oynanacaktır:

Dallas Stadı (Texas) – 94.000

New York New Jersey Stadı (New Jersey) – 82.500

Atlanta Stadı (Georgia) – 75.000

Kansas City Stadı (Missouri) – 73.000

Houston Stadı (Texas) – 72.000

San Francisco Bay Area Stadı (Kaliforniya) – 71.000

Los Angeles Stadı (Kaliforniya) – 70.000

Philadelphia Stadı (Pennsylvania) – 69.000

Seattle Stadı (Washington) – 69.000

Boston Stadı (Massachusetts) – 65.000

Miami Stadı (Florida) – 65.000

KANADA’DAKİ DÜNYA KUPASI STADYUMLARI

Kanada’da iki şehir turnuva maçlarına ev sahipliği yapacaktır:

Toronto Stadı – 45.000

BC Place Vancouver – Vancouver – 54.000

MEKSİKA’DAKİ DÜNYA KUPASI STADYUMLARI

Meksika’da üç farklı şehirde karşılaşmalar oynanacaktır:

Mexico City Stadı – Mexico City – 83.000

Monterrey Stadı – Guadalupe – 53.500

Guadalajara Stadı – Zapopan – 48.000

A MİLLİ TAKIMI’NIN MAÇ OYNAYACAĞI STATLAR

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın grup aşamasındaki maç programı ve karşılaşma statları da netleşmiştir. Millî takım üç farklı ülkede ve üç farklı modern stadyumda sahaya çıkacaktır.

14 HAZİRAN 2026 – AVUSTRALYA | BC PLACE VANCOUVER

Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Avustralya ile Kanada’nın Vancouver kentinde yer alan BC Place Stadyumu’nda karşılaşacaktır. Yaklaşık 54.000 seyirci kapasiteli bu stat, kapalı yapısı ve modern mimarisiyle dikkat çekmektedir.

20 HAZİRAN 2026 – PARAGUAY | LEVI’S STADIUM

Millî takım ikinci maçında Paraguay ile ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Levi’s Stadium’da karşılaşacaktır. 71.000 kişi kapasiteli bu modern tesis, teknolojik altyapısı ve yüksek seyirci kapasitesiyle turnuvanın önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

26 HAZİRAN 2026 – ABD | SOFI STADIUM

Türkiye, grup aşamasındaki son maçında ev sahibi ABD ile SoFi Stadium’da mücadele edecektir. 70.000 kişi kapasiteli bu stat, turnuvanın en modern spor komplekslerinden biri olarak gösterilmekte ve yüksek seyirci ilgisiyle dikkat çekmektedir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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