2026 FIFA Dünya Kupası için heyecan her geçen gün artarken, futbolseverlerin merakla beklediği maç programı da netlik kazandı. Turnuvanın başlamasına kısa süre kala gözler hem organizasyonun genel takvimine hem de Türkiye A Millî Futbol Takımı’nın grup aşamasındaki maçlarına çevrildi. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Milli maç ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimi...

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda ilk maçlar 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği organizasyon, grup aşaması mücadeleleriyle başlayacak ve dünyanın farklı noktalarındaki stadyumlarda gerçekleştirilecek karşılaşmalarla devam edecek.

Turnuvanın ilk aşamasında takımlar grup mücadelelerinde sahaya çıkacak. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından eleme turlarına geçilecek ve şampiyonluk mücadelesi final karşılaşmasına kadar devam edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda final maçı ise 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak. Böylece yaklaşık bir ayı aşkın süre boyunca futbolun en büyük sahnesinde heyecan yaşanacak.

TÜRKİYE'NİN 2026 DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI

Türkiye Millî Futbol Takımı’nın grup aşamasındaki maç programı da belli oldu. D Grubu’nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk sınavını Avustralya karşısında verecek.

Türkiye’nin turnuvadaki ilk grup maçı 14 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Vancouver’daki BC Place Vancouver Stadı’nda gerçekleştirilecek.

İkinci grup maçında Türkiye, Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 20 Haziran 2026 Cumartesi günü San Francisco Bay Area Stadı’nda oynanacak.

Grup aşamasındaki son karşılaşmada ise Türkiye’nin rakibi Amerika Birleşik Devletleri olacak. Bu mücadele 26 Haziran 2026 tarihinde Los Angeles Stadı’nda yapılacak.

Türkiye’nin grup aşamasındaki maç programı şu şekilde açıklandı:

14 Haziran 2026 Pazar

07.00 Avustralya – Türkiye (BC Place Vancouver Stadı)

20 Haziran 2026 Cumartesi

06.00 Türkiye – Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı)

26 Haziran 2026 Cuma

05.00 Türkiye – ABD (Los Angeles Stadı)

2026 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması ve eleme turları için belirlenen resmi takvim de netleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası resmi takvimine göre organizasyondaki aşamalar şu tarihlerde oynanacak:

Grup aşaması birinci maçlar: 11-17 Haziran 2026

Grup aşaması ikinci maçlar: 18-23 Haziran 2026

Grup aşaması üçüncü maçlar: 24-27 Haziran 2026

Son 32 Turu: 28 Haziran-3 Temmuz 2026

Son 16 Turu: 4-7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9-11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14-15 Temmuz 2026

Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026

Final: 19 Temmuz 2026