Dünya Kupası eşleşme ağacı 2026! Grup aşamasından finale kadar kim kiminle eşleşecek?

Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak organizasyonu için grup kura çekimi bu akşam ABD'nin Washington şehrinde yapıldı. Böylece turnuvanın grup aşamasından başlayarak olası eşleşmelerin nasıl şekilleneceği futbolseverlerin gündemine oturdu.

TSİ 20.00'de başlayan kura çekimi kapsamında, Dünya Kupası'nda grupların dağılımı netleşirken turnuvanın ilerleyen turlarındaki muhtemel yol haritası da merak konusu oldu. Washington'da düzenlenen törenin ardından 2026 Dünya Kupası'nın eşleşme ağacı araştırılmaya başlandı. İşte grup aşamasından finale uzanan muhtemel eşleşme yapısı…

GRUP AŞAMASI

Elemelere katılan 54 takım, dörderli ya da beşerli olmak üzere 12 gruba ayrılır. Her grubun birincisi, maçlarını tamamladıktan sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde eder. Bu aşamada gruplarını zirvede tamamlayan takımlar herhangi bir eleme oynamadan finallere adını yazdırır.

PLAY-OFF AŞAMASI

Gruplarını ikinci sırada bitiren 12 takım, ayrıca 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre finallere direkt gidemeyen veya play-off'a kalmamış en iyi 4 grup birincisi ile birlikte toplam 16 takımlık bir play-off havuzu oluşturur.

Bu takımlar dörderli 4 ayrı yol şeklinde eşleştirilir. Her yolda tek maç üzerinden oynanan yarı finaller ve final karşılaşmaları yapılır. Bu dört yolun galipleri, toplamda 4 ek ülke olarak Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanır.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASINA KATILIRSA GRUBU BELLİ

A Milli Futbol Takaımı, play-off etabını geçerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.

DÜNYA KUPASI 2026 EŞLEŞME AĞACI

Maç takvimi henüz açıklanmadı. Maç takvimi açıkladığında eşleşme ağacı netleşecektir.

