DSİ KURA CANLI İZLE: DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? DSİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilecek olan 1389 sürekli işçi alımı kura çekimi, bugün birçok aday tarafından canlı olarak izlenecek. Her bir bölge müdürlüğü kendi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın gerçekleştireceği için adaylar kura sürecini internet üzerinden takip edebilecekler. Peki, DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? DSİ kura çekimi canlı nasıl izlenir? Detaylar...

DSİ KURA CANLI İZLE

Özellikle DSİ'nin ilgili bölge müdürlüklerinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yayınlarla canlı izleme imkânı sağlanıyor. Resmî kurum kanallarında paylaşılacak canlı yayınlar takip edilerek kura sonuçlarına anlık erişim mümkün olacaktır.

Kura canlı yayını için takip edilmesi gereken başlıca platformlar ve yöntemler:

Bölge müdürlüklerinin YouTube hesapları

Kurumun resmi Facebook sayfaları

Instagram canlı yayınları

Resmî Twitter/X duyuruları

Bu yayınların linkleri ve canlı yayın saatleri kura gününden önce ilgili bölge müdürlükleri tarafından duyurulmaktadır.

DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Noter huzurunda gerçekleştirilecek DSİ kura çekimi, 02 Mart 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak şekilde planlandı. Çekilişler, ilan edilen program çerçevesinde DSİ'nin farklı il ve bölge müdürlüklerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek. Her bölge müdürlüğünün kendi organizasyon takvimi olduğu için kura başlangıç saati "genel olarak sabah 10.00" olarak ilan edilse de bölgeye göre küçük farklılıklar gösterebilir.

Bu kapsamda:

02 Mart 2026 Pazartesi günü

Kura çekimi başlangıç saatleri: Yaklaşık 10.00 – 10.30 arası

Kura törenleri 26 bölge müdürlüğü tarafından ayrı ayrı yürütülecek

Herkesin takip edebilmesi için resmî sosyal medya canlı yayınları yapılacak

DSİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Kura çekimini canlı olarak izlemek isteyen adaylar için en kesin yöntemi şu şekilde sıralayabiliriz:

Resmî Sosyal Medya Platformları

Her bir DSİ bölge müdürlüğü, kura günü kendi sosyal medya hesaplarında canlı yayın başlatacak. Bu yayınlar üzerinden kura çekimini adım adım takip etmek mümkün olacaktır. Özellikle bu platformlarda program linkleri ve başlangıç saatleri daha önce ilan edilir.

Bölge Müdürlüğü YouTube Kanalları

Bölge müdürlüklerinin YouTube kanallarında yayımlanan canlı yayınlar, kura çekimi sürecini en net şekilde izlemek için kullanılacak ana mecralardan biridir. Genellikle "Canlı Yayın Başlıyor" duyurusu önceden paylaşılır.

Resmî İnternet Siteleri

DSİ'nin resmi internet sitesi ve bölge müdürlüklerinin web sayfalarında canlı yayın linkleri genellikle kura günü öncesinde yayınlanır. Bu linkler üzerinden de canlı akışın takip edilmesi sağlanabilir.