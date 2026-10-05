Donnarumma hangi takımda oynuyor, Donnarumma kimdir?

Genç yaşta adını dünya futbolunun zirvesine yazdıran Gianluigi Donnarumma, kariyeri boyunca imza attığı başarılarla dünyanın en iyi kalecileri arasında gösteriliyor. İtalya'nın kalesini yıllardır koruyan yıldız oyuncu hakkında "Donnarumma şu an hangi kulüpte, boyu kaç, hangi kupaları kazandı?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Gianluigi Donnarumma'nın hayatı, kariyeri ve güncel takımına dair ayrıntılar haberimizde.

GIANLUIGI DONNARUMMA KİMDİR?

Gianluigi Donnarumma, dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen İtalyan futbolcu. 25 Şubat 1999'da İtalya'nın Napoli yakınlarındaki Castellammare di Stabia kasabasında dünyaya gelen yıldız file bekçisi, bugün 27 yaşında. 1,96 metrelik boyu, refleksleri ve kritik anlarda gösterdiği soğukkanlılıkla tanınan Donnarumma, uzun yıllardır İtalya Milli Takımı'nın kalesini koruyor ve ay-yıldızlıların rakibi İtalya'nın kaptanlığını üstleniyor.

DONNARUMMA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Gianluigi Donnarumma, Eylül 2025'ten bu yana İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City forması giyiyor. Paris Saint-Germain'de yeni sezon öncesinde birinci kaleci tercihinden çıkarılmasının ardından transfer döneminin son gününde yaklaşık 35 milyon euro karşılığında İngiliz ekibine katıldı. Premier Lig'deki ilk maçına 14 Eylül 2025'te Manchester United derbisinde çıkan Donnarumma, bu karşılaşmada kalesini gole kapatarak etkileyici bir başlangıç yaptı. İtalyan kaleci, 2025-2026 sezonunda Premier Lig'de 34 maçta forma giydi ve 15 maçta kalesini gole kapatarak ligin en çok gol yemeyen ikinci kalecisi oldu.

16 YAŞINDA MİLAN'DA ZİRVEYE ÇIKTI

Donnarumma'nın profesyonel kariyeri, İtalya'nın köklü kulübü Milan'da başladı. Milan altyapısında yetişen genç kaleci, henüz 16 yaşındayken Serie A'da A takım formasıyla sahaya çıkarak futbol dünyasının dikkatini çekti. Kısa sürede Milan'ın vazgeçilmez ismi haline gelen Donnarumma, uzun yıllar kırmızı-siyahlı ekibin kalesini korudu ve genç yaşına rağmen takımın kaptanları arasında yer aldı.

PSG İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ ZAFERİ

2021 yazında Milan ile sözleşmesi sona eren Donnarumma, bonservissiz olarak Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibine transfer oldu. Fransız devinde dört sezon forma giyen İtalyan kaleci, bu süreçte dört Fransa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Kariyerinin en büyük kulüp başarısını ise 2024-2025 sezonunda elde etti. Donnarumma, PSG'nin lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı tarihi üçlemede kilit rol oynadı.

EURO 2020'NİN EN İYİ OYUNCUSU

Donnarumma, milli takım kariyerinde de önemli başarılara imza attı. İtalya'nın 2021'de oynanan EURO 2020'de şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan kaleci, İngiltere ile oynanan finalde penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla kupayı ülkesine kazandırdı. Turnuva boyunca sergilediği performansla Donnarumma, EURO 2020'nin en iyi oyuncusu seçildi. Bu ödülü kazanan ilk kaleci olarak da tarihe geçti.

YASHİN ÖDÜLÜ SAHİBİ

Dünyanın en iyi kalecisine verilen Yaşin Ödülü'nü kazanan Donnarumma, kariyeri boyunca bireysel olarak da pek çok önemli ödüle layık görüldü. Hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki başarıları, onu dünya futbolunun en saygın kalecilerinden biri haline getirdi.

İTALYA'NIN KAPTANI

Donnarumma, İtalya Milli Takımı'nda yıllardır birinci kaleci olarak görev yapıyor ve kaptanlık bandını taşıyor. Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakibi olan İtalya'nın kalesini koruyan deneyimli kaleci, takımının savunmadaki en önemli güvencelerinden biri olarak gösteriliyor.