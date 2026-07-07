Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. ve 47. başkanı Donald Trump'ın mali varlığı, uzun yıllardır kamuoyunun ve ekonomi çevrelerinin en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Donald Trump'ın serveti resmi olarak açıklanmış bir rakam olmasa da, uluslararası finans yayınları ve araştırma kuruluşları farklı yöntemlerle düzenli tahminler yayımlamayı sürdürüyor. Peki, Donald Trump'ın serveti ne kadar? Trump'ın mal varlığı nedir, kaç şirketi var? Detaylar...

DONALD TRUMP'IN SERVETİ NE KADAR?

Donald Trump'ın net serveti kamuoyuna açık resmi belgelerle kesin olarak doğrulanmış değildir. Bu nedenle uluslararası finans yayınlarının hazırladığı tahmini analizler referans alınmaktadır.

Forbes tarafından yapılan değerlendirmeye göre Donald Trump'ın net serveti Şubat 2026 itibarıyla yaklaşık 6,5 milyar dolar seviyesinde tahmin edilmektedir.

Bloomberg ise Ocak 2025 tarihinde yayımladığı analizde Trump'ın servetini yaklaşık 7,08 milyar dolar olarak hesapladı.

2025 yılının başında Donald Trump adına çıkarılan $Trump isimli kripto para biriminin piyasaya sürülmesinin ardından Axios tarafından hazırlanan değerlendirmede ise Trump'ın tahmini net servetinin kısa süreli olarak 58 milyar dolara kadar ulaştığı öne sürüldü. Bu rakam, kripto varlığın piyasa değerindeki değişimlere bağlı olarak yapılan geçici bir hesaplama olarak kamuoyuna yansıdı.

Servet hesaplamalarında emlak yatırımları, ticari marka gelirleri, şirket hisseleri, finansal varlıklar ve diğer ticari faaliyetler dikkate alınmaktadır.

TRUMP'IN MAL VARLIĞI NEDİR?

Donald Trump'ın mal varlığının temelini onlarca yıl boyunca sürdürdüğü emlak yatırımları oluşturmaktadır.

Başlıca faaliyet alanları arasında;

Oteller

Ticari gayrimenkuller

Golf sahaları

Kumarhaneler

Lüks konut projeleri

yer almaktadır.

Bunun yanında Trump markası kullanılarak piyasaya sunulan çeşitli ticari ürünlerden de gelir elde edilmiştir. Geçmiş yıllarda kravat, biftek ve çeşitli lisanslı ürünler bu marka altında satışa sunulan ticari faaliyetler arasında gösterilmektedir.

Verilen bilgilere göre siyasi bağış toplama organizasyonlarından elde edilen bazı gelirler de Trump Organization'a ait mülklerde gerçekleştirilen konaklamalar ile Donald Trump ve müttefiklerinin avukatlık giderlerinin karşılanmasında kullanılmıştır.

İkinci başkanlığı döneminde ise yabancı iş anlaşmaları da dahil olmak üzere çeşitli ticari faaliyetlerinin servetine önemli katkı sağladığı belirtilmektedir.

TRUMP'IN KAÇ ŞİRKETİ VAR?

Donald Trump'ın ticari faaliyetleri büyük ölçüde The Trump Organization çatısı altında yürütülmektedir.

The Trump Organization, Donald Trump'ın tek sahibi veya ana hissedarı olduğu yaklaşık 500 ticari kuruluştan oluşan geniş bir şirketler grubudur.

Bu kuruluşların yaklaşık 250'si Trump adını ticari marka olarak kullanmaktadır.

Şirketler grubu; emlak geliştirme, otel işletmeciliği, golf tesisleri, lisans anlaşmaları ve farklı ticari yatırımlar gibi birçok sektörde faaliyet göstermektedir.

Uluslararası kamuoyunda Donald Trump'ın ticari faaliyetleri, servet hesaplamaları ve şirket yapısı uzun yıllardır finans kuruluşları, medya organları ve hukuk süreçleri kapsamında takip edilmeye devam etmektedir.