Domuz eti çıkan sucuk markası hangisi? Hacı Kemal sucukları hangi markanın? Etçiler Et ve Et Mamülleri kimin?

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Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın gıdalarda taklit ve tağşişe ilişkin güncellediği listede bir sucuk markası daha dikkat çekti. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin ürettiği Hacı Kemal markalı dana sucukta domuz eti tespit edildiği Bakanlığın kamuoyuna duyurduğu listede yer aldı. Denetimlerin ardından ürün ve işletmeye yönelik işlemler de başlatıldı. Peki, Domuz eti çıkan sucuk markası hangisi? Hacı Kemal markası kimin? Detaylar...

DOMUZ ETİ ÇIKAN SUCUK MARKASI HANGİSİ?

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın 27 Ekim 2026 tarihli güncellemesinde, Hacı Kemal markalı Dana Sucuk ürününde domuz eti tespit edildiği bildirildi. Ürün, Bakanlığın sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar kapsamında yayımladığı kamuoyu duyurusunda yer aldı.

Bakanlığın denetimleri ve laboratuvar analizleri sonucunda yapılan tespit doğrultusunda, ürünün üreticisi ve üretim yeri de kamuoyuyla paylaşıldı.

HACI KEMAL MARKASI KİMİN?

Bakanlığın açıkladığı kayıtlara göre Hacı Kemal markalı dana sucuğun üreticisi, Etçiler Et ve Et Mamülleri Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak belirtildi. İşletmenin faaliyet adresi ise Sakarya'nın Serdivan ilçesi olarak açıklandı.

Dolayısıyla Bakanlık kayıtlarında domuz eti tespiti yapılan ürünün markası Hacı Kemal, üretici işletmesi ise Etçiler Et ve Et Mamülleri Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak yer alıyor.

HACI KEMAL SUCUKTA DOMUZ ETİ NASIL TESPİT EDİLDİ?

Hacı Kemal markalı dana sucukla ilgili tespit, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetimleri ve laboratuvar analizleri sonucunda ortaya çıktı. Bakanlığın kamuoyu duyurusunda ürün için uygunsuzluk “Domuz Eti Tespiti” şeklinde belirtildi.

Bakanlığın yayımladığı kayıtlarda domuz etinin üründeki oranına veya analiz yöntemine ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

HACI KEMAL SUCUKLARI İMHA EDİLDİ Mİ?

Bakanlığın listesinde yer alan tespitin ardından Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye yönelik denetim gerçekleştirildi. Müdürlüğün açıklamasına göre domuz eti tespit edilen 2,6 ton sucuk, satışa sunulmadan imha edildi.

Açıklamada ayrıca sorumlu işletmeye idari para cezası uygulandığı, işletmenin faaliyetlerine son verildiği ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

HACI KEMAL SUCUK NEREDE ÜRETİLİYOR?

Bakanlığın kamuoyuna açıkladığı kayıtlara göre Hacı Kemal markalı dana sucuk, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren Etçiler Et ve Et Mamülleri Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretiliyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN GIDA DENETİM LİSTESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünlere ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Hacı Kemal markalı dana sucuk da 27 Ekim 2026 tarihli güncellemede yer alan ürünlerden biri oldu.

Hacı Kemal ürününe ilişkin tespit, Bakanlığın laboratuvar analizleri sonucunda yayımlanan resmi kamuoyu duyurusuna dayanıyor. Sonraki denetimlerde ise 2,6 ton ürünün imha edildiği ve işletme hakkında idari ve adli süreç başlatıldığı açıklandı.