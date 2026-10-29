Köy okulu 24 yıl önce kapandı, Cumhuriyet coşkusu bitmedi! 60-70 yaşındaki kadınlar okul önünde şiir okudu

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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Güneycik Mahallesi sakinleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yıllar önce mezun oldukları köy okulunun önünde şiirler okuyup Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kutladı.

Köyde çocuk nüfusunun azalması nedeniyle 2002'de kapanan Güneycik İlkokulunun önünde bir araya gelen mahalle sakinleri, kendi hazırladıkları "Yaşasın Cumhuriyet", "Cumhuriyetle Doğmuşum, Cumhuriyetle Yaşıyorum" ve "Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun" yazılı pankartlarla bayram coşkusunu yaşadı.

Güneycik Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğinin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, ellerinde Türk bayrakları taşıyan mahalle sakinleri, öğrencilik yıllarındaki gibi yürüyüş yaptı. Bayraklar ve balonlarla süslenen okulun önünde toplanan katılımcılar, kürsüye çıkarak yıllar önce öğrendikleri şiirleri okudu.

Mahalle sakini emekli öğretmen Mehmet Mesut Özyürek, milli bayramları bir arada kutlamanın kendilerine büyük mutluluk verdiğini dile getirdi.

Özyürek, "Pankartlarımızı hazırladık, 60-70 yaşındaki kadınlarımız bu pankartları taşıdı. Gururla, mutlulukla ilkokul çağında duyduğumuz heyecanı yaşayarak kutlama yapıyoruz." dedi.

CUMHURİYET BU KADINLAR SAYESİNDE YAŞAYACAK

Kutlamalara geçen sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla başladıklarını hatırlatan Özyürek, "İnşallah Cumhuriyet bu kadınlar sayesinde yaşayacak." ifadesini kullandı.

Yaşları ilerleyen mahalle sakinlerini aylar öncesinden Cumhuriyet'i kutlama ve bayramda şiir okuma heyecanı sardığını dile getiren Özyürek, "Kadınlarımız heyecanla beni aradı, 'Bana şiir yok mu, bana görev yok mu?' diye. Buradaki herkes çocukluklarına döndü. Yani gözlerindeki ışıltıda o ilkokul çağlarındaki aynı heyecan var." diye konuştu.

ADINI ATATÜRK'ÜN KIZ KARDEŞİNDEN ALMIŞ

Makbule Petek ise 70 yaşında olduğunu ve adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi Makbule'den aldığını belirtti.

İlkokuldan beri ezberinde olan 29 Ekim şiirini okuyacağını belirten Petek, "2. sınıfta 8 yaşındaydım şiiri okuduğumda. Hem çocuk olduk hem büyük olduk." ifadelerini kullandı.

Ümmühan Altınkaymak (62) da yürüyüş yaptıklarını ve eski günleri tekrar yaşadıklarını kaydetti.

Mahallede çocuk ve genç nüfusunun azalması nedeniyle bayram kutlamalarını kendilerinin sürdürdüğünü vurgulayan Altınkaymak, şiir okumak için günlerdir heyecanla hazırlandığını dile getirdi.

BELKİ DE HEYECANDAN UYUMADILAR

Ali Ertürk ise cami hoparlöründen yapılan duyuruyla mahalle sakinlerini milli bayramları birlikte kutlamaya davet ettiklerini dile getirdi.

Hazırlıkların ardından kutlamalara başladıklarını anlatan Ertürk, şiir okuyacakları için mahalle sakinlerinin büyük heyecan yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA