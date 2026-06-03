Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, Dominik Cumhuriyeti Türkiye nereden izlenir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi heyecanına Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasıyla başlıyor. Filenin Sultanları'nın mücadelesini canlı takip etmek isteyen sporseverler, "Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Maç nereden izlenebilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin yayın bilgileri ve merak edilen detaylar.

DOMİNİK CUMHURİYETİ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? FİLENİN SULTANLARI MAÇI SAAT KAÇTA?

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi heyecanı başlarken gözler Filenin Sultanları'nın ilk karşılaşmasına çevrildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki ilk hafta mücadelesinde Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen voleybolseverler ise maçın yayın saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi karşılaşması S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi televizyon ekranlarından takip etmek isteyen sporseverler S Sport kanalını tercih edebilecek. Dijital platform üzerinden izlemek isteyenler ise S Sport Plus uygulaması ve internet sitesi aracılığıyla maçı canlı takip edebilecek.

DOMİNİK CUMHURİYETİ - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları'nın Dominik Cumhuriyeti ile oynayacağı mücadele 3 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

Turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen milliler, ilk maçta önemli bir sınav verecek.

MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. S Sport, çeşitli dijital platformlar ve uydu yayınları üzerinden izlenebilirken, S Sport Plus aboneleri de mücadeleyi internet üzerinden canlı takip edebilecek.

Voleybolseverler, yayıncı kuruluşun mobil uygulamaları ve resmi platformları aracılığıyla maçı kesintisiz izleme imkânı bulacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki Milletler Ligi karşılaşması, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanacak. Mücadeleye Brasilia Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki ilk maçında güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak.

FİLENİN SULTANLARI YENİDEN ZİRVEYİ HEDEFLİYOR

2023 yılında Milletler Ligi şampiyonluğu yaşayarak tarihi bir başarı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 sezonunda da turnuvanın en iddialı ekipleri arasında gösteriliyor. Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasıyla başlayacak serüvende milliler, başarılı sonuçlar alarak finaller yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor.