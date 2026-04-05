Doktor 5. bölüm CANLI izleme linki var mı NOW TV?
Doktor 5. bölümünü canlı izlemek isteyenler için merak edilen detaylar ortaya çıktı. İzleyiciler, dizinin ilk bölümünü NOW TV platformunda nasıl ve nereden izleyebileceklerini araştırıyor.
DOKTOR DİZİSİ KONUSU NE?
Hafızanın sustuğu yerde vicdanın, sezgilerin ve insan olmanın sorumluluğunun konuştuğu “Doktor: Başka Hayatta”, izleyiciyi kimlik, kader ve yeniden başlama ihtimali üzerine düşündüren güçlü bir hikayeyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.
Geçirdiği ağır bir saldırının ardından son 12 yılına dair hiçbir şey hatırlamadan hayata dönen Prof. Dr. İnan Kural, kendisini yabancısı olduğu bir dünyanın içinde bulur. Geçmişi artık bir sis perdesinin ardındadır; tanımadığı ilişkiler ve cevapsız sorular arasında hayatını yeniden kurmak zorundadır. Kim olduğunu hatırlamasa da, kim olacağına karar verme cesareti onun elindedir. Bu yeni yol, İnan’ı hem mesleğiyle yeniden yüzleşmeye hem de geçmişinin karanlıkta kalan parçalarını aramaya sürükler.
DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI
• Prof. Dr. İnan Kural (İbrahim Çelikkol)Uzm. Dr. Elif Ateş (Sıla Türkoğlu)
• Med. Dir. Aylin Borokay (Şebnem Hassanisoughi)
• Uzm. Dr. Toprak Sönmez (Bertan Asllani)
• Prof. Dr. Ilgaz Şahin (Güven Murat Akpınar)
• Prof. Dr. Ekin Kurtulan (Ferit Aktuğ)
• Asist. Dr. Zeren Ünver (Eylül Tumbar)
• Asist. Dr. Aslı Aslansoy (Yasemin Yazıcı)
DOKTOR DİZİSİ 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
İnan, Elif’i hatırlamasıyla birlikte onunla geçmişte yaşadıklarını anlamaya ve aralarındaki bağı yeniden keşfetmeye karar verir. Bu durum, duyguları karışan Aylin’i zorlar. Aylin, İnan’dan vazgeçmek istemez ve Elif’i rahatsız edecek hamlelerde bulunur.
İnan ve Elif arasındaki yakınlaşma, Toprak ile Aylin arasında da gerilimi artırır. Bu süreçte, Toprak’ın geçmişinden gelen ve iletişim kurmakta zorlandığı bir hasta, onu zor bir durumun içine sürükler. İnan’ın bu hastaya Toprak’tan habersiz müdahale etmesi, Toprak ve Ilgaz’ın tepkisini çeker.
Öte yandan Ilgaz ve Nesli, İnan’ın istifasını beklerken öğrendikleri bir bilgiyle köşeye sıkışır. İnan’a karşı yeni hamleler planlamaya başlarlar.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İnan eski kız arkadaşının Elif olduğunu anlamıştır fakat henüz Elif’le bu konuda yüzleşmek istememektedir ve bunun için geçerli bir sebebi vardır.
Ilgaz ve Nesli’nin oyunlarının farkında olmayan İnan, savcılık soruşturmasında kendinden şüphe etse de Elif’in desteği ile gerçeklerin peşine düşmeye karar verir. Bu gerçek İnan ve Elif için oldukça şaşırtıcıdır.
Toprak ve Aslı’nın yakınlaşması Elif’in gözünden kaçmayacak olsa da Aslı, kendisi için hüsranla sonuçlanacak bir konuşmaya şahit olacaktır. Ama Toprak’a ders vermeye de kararlıdır.
11 gündür aralıksız ağlayan Dursun ve sebebi bulunamayan ataklar yaşayan Seda (Naz Elmas) Umutpark hastanesi doktorlarının yepyeni hastalıklarla mücadele etmesine sebep olacaktır.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.