Haberler

Diyarbakır okullar tatil mi, 25 Eylül Cuma Diyarbakır’da okul yok mu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır okullar tatil mi, 25 Eylül Cuma Diyarbakır’da okul yok mu?
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’da okullar tatil mi, 25 Eylül Cuma günü Diyarbakır’da okul yok mu? Öğrenci ve veliler, eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini araştırırken gözler Diyarbakır Valiliği’nden gelecek açıklamalara çevrildi.

25 Eylül Cuma Diyarbakır’da okullar tatil mi? Yeni eğitim döneminde öğrenciler ve veliler, “Diyarbakır’da yarın okul var mı, okul yok mu?” sorusuna yanıt arıyor. Diyarbakır’da okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

YARIN OKULLAR VAR MI, 25 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrenciler ve veliler, “Yarın okullar var mı, 25 Eylül Cuma günü okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Şanlıurfa’da deprem nedeniyle 24 Eylül Perşembe günü eğitime ara verilmesinin ardından gözler diğer illerde alınabilecek kararlara çevrildi. Özellikle Diyarbakır, Ankara ve İzmir’de okullar tatil mi? sorusu merak ediliyor.

DİYARBAKIR'DA 25 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır’da 25 Eylül Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin herhangi bir resmi karar bulunmuyor. Mevcut duruma göre kentte eğitim öğretimin normal program kapsamında devam etmesi bekleniyor. Öğrenci ve veliler, Diyarbakır Valiliği tarafından yapılabilecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor.

25 EYLÜL CUMA DİYARBAKIR'DA OKUL VAR MI?

“25 Eylül Cuma Diyarbakır’da okul yok mu?” sorusu öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Diyarbakır’da yarın eğitime ara verildiğine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle yeni bir karar açıklanmadığı sürece öğrenciler 25 Eylül Cuma günü okullarına devam edecek.

ANKARA'DA 25 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da 25 Eylül Cuma günü okulların tatil edildiğine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Mevcut bilgiler doğrultusunda Ankara’da eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Öğrencilerin ve velilerin olası yeni duyurular için Ankara Valiliği açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir’de de 25 Eylül Cuma günü eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin resmi bir karar açıklanmadı. Bu nedenle yeni bir tatil kararı alınmadığı sürece öğrenciler cuma günü normal eğitim programına göre okullarına gidecek.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

25 Eylül Cuma günü hangi illerde okulların tatil olduğu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Şu an için Diyarbakır, Ankara ve İzmir’de eğitime ara verildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Valilikler; deprem, hava koşulları veya diğer nedenlerle gerektiğinde eğitim öğretime ara verilmesine karar verebiliyor. Yeni bir karar açıklanması halinde ilgili illerdeki okul durumu güncellenecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Simge Sağın'a 3 haftadır aynı sürpriz! Her seferinde tam 101 tane

Gören dönüp bir daha baktı! Dubai'deki galeride servet yatıyor

Milyonlarca insanın hayali burada yatıyor!
Muğla'da Atatürk büstüne büyük saygısızlık! Yaptıkları kameralara yansıdı

Atatürk büstüne büyük saygısızlık! Kameradan kaçamadı
Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama! Adaylık sorusuna bakın ne yanıt verdi

Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi

AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Trump dünyaya duyurdu! Türkiye'den dev Boeing hamlesi

Trump gece yarısı dünyaya duyurdu! Türkiye'den çok konuşulacak hamle
İspanya'da 87 yaşındaki kadının evinden tahliyesi sokakları karıştırdı: Polis göstericilere müdahale etti

87 yaşındaki kadın sedyeyle evinden atılması sokakları karıştırdı

Rusya, Kiev'de 3 İHA tesisini ve Odessa'da 2 lojistik merkezini vurdu

Rusya'dan Ukrayna'ya gece saldırısı! 2 lojistik firması vuruldu
Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber

Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu