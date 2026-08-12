DGS SONUÇLARI 2026 (ais.osym.gov.tr) DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce aday, 2026 DGS sonuçları için Ösym'den gelecek açıklamayı bekliyor. 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından sonuç tarihi de Ösym'nin resmi sınav takviminde belli oldu. Peki, (ais.osym.gov.tr) DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? Detaylar...

DGS SONUÇLARI 2026 (ais.osym.gov.tr)

2026 DGS sonuçları için adayların bekleyişi sürerken, Ösym'nin resmi sınav takvimindeki tarih dikkat çekiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-DGS bilgilerinde sınavın 19 Temmuz 2026'da yapıldığı ve sonuçların 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacağı belirtiliyor.

Dolayısıyla adaylar, sonuçların açıklanacağı gün olan 13 Ağustos 2026 Perşembe tarihinde ÖSYM'nin sonuç sistemini takip edecek. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar sınav performanslarına ilişkin sonuç bilgilerine dijital ortamdan ulaşabilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanacak. Bu tarih, ÖSYM tarafından resmi olarak yayımlanan sınav takviminde sonuç tarihi olarak gösteriliyor.

2026-DGS'nin sınav tarihi ise 19 Temmuz 2026 olarak açıklanmıştı. Böylece sınava giren adayların sonuçlarını öğrenmek için beklediği tarih de netleşmiş oldu.

Sonuçların açıklanmasının ardından adayların önündeki süreç, ÖSYM tarafından yapılacak duyurular doğrultusunda ilerleyecek. ÖSYM'nin resmi DGS sayfasında 2026 yılı için henüz tercih tarihlerinin yer almadığı görülüyor.

DGS BUGÜN AÇIKLANIR MI?

2026 DGS sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağı adayların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. ÖSYM'nin resmi sınav takviminde sonuç tarihi 13 Ağustos 2026 olarak yer alıyor. Bugün 12 Ağustos 2026 olduğundan, resmi takvime göre DGS sonuçlarının bugün açıklanması beklenmiyor.

Bu nedenle adayların, sonuçların açıklanacağı 13 Ağustos Perşembe günü ÖSYM'nin resmi duyurularını ve sonuç ekranını takip etmesi gerekiyor. ÖSYM'nin resmi sınav sayfasında da 2026-DGS için sonuç tarihi 13 Ağustos 2026 şeklinde belirtiliyor.

Sonuç tarihi konusunda ÖSYM tarafından yeni bir duyuru yapılmadığı sürece esas alınması gereken bilgi, kurumun resmi sınav takviminde yer alan 13 Ağustos 2026 tarihidir.

DGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

DGS sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin dijital platformları üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranına ulaşmak isteyen adayların, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden işlem yapması ve gerekli kimlik bilgileriyle sisteme giriş gerçekleştirmesi gerekiyor.

Sonuç sorgulama işlemi için adayların kullanabileceği kanallar arasında ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi ve Aday İşlemleri Sistemi bulunuyor. Adaylar sonuçların ilan edilmesinin ardından ilgili ekrana T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ÖSYM tarafından adayların adreslerine ayrıca fiziki sonuç belgesi gönderilmeyecek. Bu nedenle sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların dijital sistemleri takip etmesi gerekiyor.

DGS SONUÇ SORGULAMA ADIMLARI

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların izleyeceği işlem sırası genel olarak şu şekilde olacak:

ÖSYM'nin resmi sonuç sistemine giriş yapılacak.

İlgili DGS sonuç ekranı açılacak.

T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girilecek.

Sistemde yer alan sonuç bilgileri görüntülenecek.

Adaylar ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden de işlemlerini takip edebilecek.

ÖSYM'nin resmi takviminde 2026-DGS'nin sonuç tarihi 13 Ağustos 2026 olarak kesin şekilde yer alıyor. Bu nedenle adayların özellikle sonuç tarihine ilişkin sosyal medya paylaşımları veya doğrulanmamış bilgilendirmeler yerine ÖSYM'nin resmi kanallarını esas alması önem taşıyor.

Kaynak: ÖSYM 2026 Sınav Takvimi ve ÖSYM DGS resmi duyuru sayfası.