DGS BAŞVURU EKRANI: DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? (DGS -2026) başvuru kılavuzu yayımlandı mı, başvuru ücreti ne kadar?

Ön lisans eğitimlerini lisans programına tamamlamak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alan Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2026) için başvuru süreciyle ilgili detaylar belli olmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından organize edilen sınav için adaylar özellikle başvuru tarihleri, sınav günü, başvuru ücreti ve başvuru ekranına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlıyor? (DGS -2026) başvuru kılavuzu yayımlandı mı, başvuru ücreti ne kadar? Detaylar...

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2026) başvuruları 15 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre adaylar başvurularını 2 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Başvuru işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre bilgileri ile giriş yaparak başvuru adımlarını eksiksiz şekilde tamamlaması gerekecek.

Başvuru döneminin başlamasıyla birlikte özellikle yoğunluk yaşanabileceği için adayların işlemlerini son güne bırakmaması önem taşıyor.

DGS -2026) BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2026) için adayların merakla beklediği başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2026) başvuru ücretine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Başvuru ücretinin netleşmesi için ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu bekleniyor. Ücret bilgisi kılavuz içerisinde yer alacak ve ödeme işlemlerine ilişkin ayrıntılar da aynı dokümanda paylaşılacak.

DGS BAŞVURU EKRANI

DGS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak. Başvuru ekranı, kılavuzun yayımlanmasının ardından aktif hale gelecek.

Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru ekranına giriş yapmak isteyen adayların;

T.C. kimlik numarası,

ÖSYM aday şifresi

bilgilerine sahip olması gerekiyor.

Sisteme giriş yapan adaylar başvuru bilgilerini kontrol ederek işlemlerini tamamlayabilecek.

2026 DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2026), 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS SÜRECİNDE ADAYLARIN TAKİP EDECEĞİ RESMİ ADRESLER

DGS başvuru süreci boyunca adayların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmesi gerekiyor. Özellikle başvuru kılavuzu, sınav takvimi ve ücret bilgileri ÖSYM tarafından duyurulacak.

Resmi duyurular için:

ÖSYM Resmi İnternet Sitesi

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi

adresleri üzerinden güncel bilgiler takip edilebilecek.