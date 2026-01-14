Derya Çayırgan kimdir, evli mi, bekar mı? Voleybolcu Derya Çayırgan kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Voleybol dünyasının tanınmış isimlerinden Derya Çayırgan hakkında merak edilenler bu haberde. Çayırgan'ın yaşamı, kariyeri, hangi takımlarda oynadığı ve daha fazlası hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Derya Çayırgan'ın nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu gibi bilgiler de bu haberde yer alıyor.

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

Derya Çayırgan, Türk voleybolunun tanınmış libero oyuncularından biridir ve uzun yıllardır Sultanlar Ligi'nde sahne alıyor. İstanbul'da 9 Ekim 1987'de doğan Çayırgan, voleybola küçük yaşlarda adım atarak profesyonel kariyerini 2005 yılında başlattı. 2025 itibarıyla 37 yaşında olan tecrübeli sporcu, saha içerisindeki performansıyla dikkat çekiyor.

Derya Çayırgan, voleybola İstanbul'daki Yeşilyurt Spor Kulübü altyapısında başladı. Burada yetiştikten sonra farklı kulüplerde forma giymeye başladı ve kısa sürede Türk voleybolunun önde gelen libero isimlerinden biri olarak tanındı.

VOLEYBOL KARIYERİ VE OYNADIĞI TAKIMLAR

Çayırgan'ın voleybol kariyeri, Türkiye'nin en önemli kulüplerinde forma giymesiyle dikkat çekiyor. Libero pozisyonunda oynayan Çayırgan, özellikle savunmadaki becerisi ile tanınıyor.

Profesyonel Takım Geçmişi:

• Yeşilyurt (2005–2010) – Kariyerine başladığı ilk takım.

• Konya Ereğli Belediye spor (2010–2012) – İlk dış transfer deneyimi.

• Galatasaray (2012–2013) – Büyük kulüplerle tanıştığı dönem.

• Fenerbahçe (2013–2014) – Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde forma giydi.

• Karşıyaka (2014–2015) – İzmir temsilcisinde kısa bir dönem.

• Çanakkale Belediye spor (2015–2016) – Değişik lig tecrübeleri.

• Halkbank (2016–2019) – Ankara ekibinde üç sezon.

• Galatasaray (2019–2021) – İkinci Galatasaray dönemi.

• Çukurova Belediye spor (2021–2022) – Güney temsilcisinde forma giydi.

• PTT Spor (2022–2023) – Lig tecrübesini sürdürdü.

• Keçiören Belediyesi SigortaShop (2023–günümüz) – Güncel takımında Sultanlar Ligi'nde mücadele ediyor.

Çayırgan, kariyeri boyunca hem altyapıdan yetişen hem de birçok farklı takımda forma giyen bir libero olarak tecrübesini sahaya yansıttı.

SAHA İÇİ ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI

Derya Çayırgan, 1.68 m boyunda ve 58 kg ağırlığında bir libero oyuncusudur. Smaç yüksekliği 270 cm, blok yüksekliği ise 260 cm olan Çayırgan, fiziksel özellikleriyle savunma disiplinini başarıyla sürdürüyor.

Libero pozisyonunda görev alması, özellikle pas alımında ve takım savunmasında fark yaratmasına olanak sağlıyor. Çayırgan'ın refleksleri, oyun okuma yeteneği ve saha içerisindeki liderliği, onu ligde önemli bir libero haline getiriyor.

EVLİ Mİ BEKAR MI?

Derya Çayırgan'ın özel hayatı, spor kariyerine göre daha az medyada yer alıyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Çayırgan evli değil ve özel hayatını basından uzak tutmayı tercih ediyor. Hakkında sevgilisi olup olmadığına dair resmi bir bilgi bulunmamakla birlikte, magazin iddiaları genellikle doğrulanmamış söylentilerden ibaret.

Çayırgan, zaman zaman sosyal medyada ve haberlerde gündeme gelse de, voleybol kariyerindeki tecrübesi ve profesyonelliği ile ön planda kalmaya devam ediyor. Sultanlar Ligi gibi üst düzey ligde forma giymesi, Türk voleybolunda uzun soluklu bir kariyer inşa ettiğini gösteriyor.