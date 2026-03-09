Denizli deprem SON DAKİKA! Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Buldan merkezli sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Denizli'de deprem mi oldu, denizli'de kaç büyüklüğünde deprem oldu soruları sosyal medyada gündem. Detaylar....

DENİZLİ DEPREM SON DAKİKA!

Denizli'nin Buldan ilçesinde bu sabah saat 09:21'de meydana gelen deprem, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. AFAD (AFAD) verilerine göre, sarsıntının büyüklüğü 5.1 olarak ölçüldü ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem sadece Denizli'de değil, çevre iller olan İzmir, Muğla ve Isparta'da da hissedildi.

Uzmanlar, 5.1 büyüklüğündeki bu depremin orta şiddette bir sarsıntı kategorisine girdiğini ve özellikle yüzeyden 7 kilometre derinlikte meydana geldiği için çevre bölgelerde de etkili olduğunu belirtiyor. Yetkililer, vatandaşların olası artçı depremlere karşı tedbirli olmalarını tavsiye ediyor.

DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı, birçok vatandaşın sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmasına yol açtı. AFAD'ın resmi açıklamasına göre, deprem Buldan ilçesinde merkezlendi ve saat 09:21'de kaydedildi.

Depremin hissedildiği bölgeler arasında çevre iller de bulunuyor. İzmir, Muğla ve Isparta'da yaşayan vatandaşlar, kısa süreli sallantıyı hissettiklerini belirtti. Deprem sırasında herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirimi henüz ulaşmadı.

DENİZLİ'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

AFAD verilerine göre, Denizli'nin Buldan ilçesinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 5.1 olarak ölçüldü. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Bu büyüklükteki depremler orta şiddette olarak kabul edilir ve özellikle yerleşim yerlerinde hissedilir. Depremin ardından yetkililer artçı sarsıntılara karşı uyarıda bulundu ve vatandaşların güvenli alanlara yönlendirilmesi tavsiye edildi.

Depremin Denizli merkezine olan uzaklığı ve çevre illerde hissedilmesi, bölgedeki jeolojik yapının sarsıntıyı daha geniş alanlara ilettiğini ortaya koyuyor.