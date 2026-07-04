Denize girmek yasaklandı mı, hangi illerde yasaklandı? Antalya, İstanbul, Marmaris, Balıkesir…

Denize girmek yasaklandı mı, hangi illerde yasak var? Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bazı sahillerde alınan kararlar dikkat çekerken, tatil planı yapan binlerce kişi son gelişmeleri yakından takip ediyor. Antalya, İstanbul, Marmaris ve Balıkesir'de denize girmenin yasaklanıp yasaklanmadığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hangi illerde denize girmek yasaklandı? Güncel yasak kararları ve ayrıntılar haberimizde...

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarının ardından Marmara ve Karadeniz'deki 10 ilde denize girmek geçici süreyle yasaklandı. Tehlikeli rip akıntıları ve yüksek dalga boyu nedeniyle İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinin yanı sıra Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ ve Samsun'da bazı sahillere girişler engellendi. Fırtına riskinin doğuya kaymasıyla birlikte Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de de tüm plaj ve koylar tamamen kapatılacak.

DOĞU KARADENİZ PAZAR GÜNÜ TAMAMEN KAPATILIYOR

Fırtına ve dalga riskinin doğuya kaymasıyla birlikte pazar günü Karadeniz şeridinde adeta kırmızı alarm verilecek. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin valilikleri 5 Temmuz Pazar günü il sınırları içerisindeki hiçbir plaj, koy ve sahilde vatandaşların denize girmesine müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Samsun’da ise bugün için yasak kararı alındı.

Yetkililer, muhtemel boğulma olaylarının ve üzücü kazaların önüne geçilmesi amacıyla tatilcilerin kurallara titizlikle uyması gerektiğini, deniz şartları normale dönene kadar denetimlerin kolluk kuvvetlerince aralıksız süreceğini bildirdi.

İSTANBUL’DA 3 İLÇEDE YASAK KARARI

Megakent İstanbul'da ise Karadeniz'e kıyısı bulunan Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde kaymakamlıklar devreye girdi. Alınan kararla bu üç ilçede hem cumartesi hem de 5 Temmuz Pazar günü denize girmek can güvenliği gerekçesiyle tamamen yasaklandı.

KOCAELİ'DE DE ALARM VERİLDİ

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girilmesine izin verilmeyecek. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçedeki olumsuz hava ve deniz şartları etkili oluyor. Bu sebeple bugün ve yarın tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

TRAKYA’DAKİ 2 İLDE HAREKETE GEÇİLDİ

Hava muhalefeti nedeniyle Trakya’da da Kırklareli ve Tekirdağ’dan yasak kararı geldi. Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde deniz kıyılarına kırmızı bayrak çekilerek suya girilmesine izin verilmedi. Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı.