Deniz Undav Türk mü, Kürt mÜ, Alman mı, Yezidi mi, aslen nereli, Deniz Undav kimdir, Alman milli takımında oynuyor mu?

Almanya doğumlu golcü Deniz Undav, 19 Temmuz 1996'da dünyaya geldi ve bugün 30 yaşında. Kariyerine Almanya'nın alt liglerinde başlayan Undav, Belçika ve İngiltere deneyimlerinin ardından Bundesliga'da Stuttgart'ın önemli isimlerinden biri haline geldi. Almanya Milli Takımı'na seçilen oyuncu, hem sahadaki performansı hem de kimliğiyle gündemden düşmüyor.

DENİZ UNDAV KİMDİR?

Deniz Undav, santrfor mevkisinde forma giyen profesyonel bir futbolcu. 19 Temmuz 1996'da Almanya'da doğdu. Doğum yeri birçok kaynakta Varel olarak geçerken, bazı kaynaklarda Achim kenti belirtiliyor. Futbola küçük yaşlarda TSV Achim altyapısında başladı. Alt liglerden yükselen oyuncu, Belçika'da Union Saint-Gilloise ve İngiltere'de Brighton formaları giydikten sonra Stuttgart'ta kariyerini sürdürdü.

DENİZ UNDAV TÜRK MÜ, KÜRT MÜ?

Undav'ın etnik kimliği konusunda en çok öne çıkan bilgi, ailesinin Kürt-Yezidi bir topluluğa mensup olması. Bazı Türkçe haber sitelerinde oyuncu için "Türk asıllı" ifadesi kullanılsa da bu tanım Undav'ın kendi açıklamalarıyla örtüşmüyor. Geçmişte Türkiye Milli Takımı yetkilileri ona milli takım teklifinde bulunduğunda, Undav'ın "Ben Kürdüm" diyerek teklifi reddettiği aktarılıyor. Ailesinin de "Zaten Türk vatandaşı değil" şeklinde açıklama yaptığı belirtiliyor. Bazı kaynaklarda ise oyuncunun Türk vatandaşlığının da bulunduğu yazıyor, yani bu konuda kaynaklar arasında çelişki var.

DENİZ UNDAV ASLEN NERELİ?

Undav'ın ailesi Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Işıklı köyünden geliyor. Bazı kaynaklara göre aile, 1980 darbesinin ardından Türkiye'den Almanya'ya göç etti. Undav beş kardeşli bir ailede büyüdü. Futbolcu Almanya'da doğup büyüdüğü için Alman kültürüyle iç içe bir çevrede yetişti.

DENİZ UNDAV ALMAN MI?

Undav Almanya'da doğup büyüdü ve Alman vatandaşı. Alman Milli Takımı'nda forma giyiyor. A Milli Takım'daki ilk maçına Mart 2024'te Fransa karşısında çıktı ve karşılaşmanın son 10 dakikasında oyuna girdi. Aynı yılın yaz aylarında ise teknik direktör Julian Nagelsmann'ın EURO 2024 geniş kadrosunda yer aldı.

DENİZ UNDAV NEDEN TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI'NI SEÇMEDİ?

Undav'ın Türkiye yerine Almanya'yı tercih etmesi uzun süre tartışıldı. Türkiye Milli Takımı adına İngiltere'ye giden Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz'un teklifini reddettiği, bunun nedeni olarak da kendini Kürt olarak tanımladığı aktarılıyor. Oyuncu bu kararın ardından Türkiye'de zaman zaman tartışma konusu oldu.

DENİZ UNDAV HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Deniz Undav şu anda Bundesliga ekibi Stuttgart'ta forma giyiyor. Takımın hücum hattındaki önemli isimlerden biri olan oyuncu, Galatasaray karşısındaki Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde de dikkat çekiyor.