DeepSeek çöktü mü, 1 Ekim Perşembe DeepSeek sorun mu var, neden açılmıyor?

1 Ekim Perşembe itibarıyla yapay zekâ uygulaması DeepSeek, kullanıcıların en çok aradığı konular arasına girdi. DeepSeek uygulamasını ve web sürümünü kullanmak isteyenler, bağlantı hataları ve yüklenmeyen sohbet ekranıyla karşılaştıklarını aktarıyor. Peki DeepSeek çöktü mü, yapay zekâ uygulamasındaki sorun ne zaman düzelecek? DeepSeek erişim problemine dair son gelişmeleri ve çözüm önerilerini haberimizde bulabilirsiniz.

DEEPSEEK ÇÖKTÜ MÜ?

1 Ekim Perşembe günü DeepSeek'e bağlanmaya çalışan çok sayıda kullanıcı, yapay zekâ uygulamasına erişimde güçlük çektiğini dile getirdi. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda bazı kullanıcıların hesaplarına hiç giriş yapamadığı, bazılarının ise sohbet sırasında yanıt alamadığı ifade edildi. Sorunun genel bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

KULLANICILAR HANGİ SORUNLARI YAŞIYOR?

Sosyal medyadaki paylaşımlara göre kullanıcıların karşılaştığı sorunlar farklılık gösteriyor. Öne çıkan şikâyetler arasında uygulamanın ya da web sitesinin açılmaması, hesaba giriş yapılamaması, sorulara yanıt verilmemesi, "Server busy" (sunucu meşgul) benzeri hata mesajları alınması ve yanıtların yarıda kesilmesi yer alıyor. Bazı kullanıcılar ise sorunun hem mobil uygulamada hem de web sürümünde yaşandığını belirtti.

DEEPSEEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

DeepSeek cephesinden yaşanan erişim sorunlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun nedeni ve ne zaman giderileceğine dair bilgi paylaşılmazken, kullanıcılar şirketten gelecek açıklamayı bekliyor. Yeni bir gelişme olması halinde haberimiz güncellenecek.

DEEPSEEK NEDEN AÇILMIYOR?

DeepSeek'in açılmamasının arkasında farklı nedenler bulunabiliyor. Sunucu kaynaklı arızalar, planlı ya da plansız bakım çalışmaları ve yoğun kullanım nedeniyle oluşan aşırı yüklenme bu nedenlerin başında geliyor. Özellikle yapay zekâ uygulamalarında ani kullanıcı artışları, sistemlerin yavaşlamasına ya da tamamen yanıt vermemesine yol açabiliyor. Bunun yanı sıra kullanıcının kendi internet bağlantısından, cihazından ya da uygulama sürümünden kaynaklanan sorunlar da DeepSeek'e erişimi engelleyebiliyor.

DEEPSEEK DURUMU NASIL KONTROL EDİLİR?

Sorunun genel mi yoksa kişisel mi olduğunu anlamak için DeepSeek'in resmi durum sayfası olan status.deepseek.com adresi kontrol edilebilir. Bu sayfada web sohbet hizmeti, API ve diğer servislerin anlık durumu yer alıyor. Ayrıca DeepSeek'in resmi sosyal medya hesapları ve Downdetector gibi kesinti takip siteleri de erişim sorunlarını takip etmek için kullanılabilecek kaynaklar arasında bulunuyor.

DEEPSEEK AÇILMIYORSA NE YAPILMALI?

DeepSeek'e erişemeyen kullanıcılar, sorunun kendi taraflarında olup olmadığını anlamak için bazı basit adımlar deneyebilir:

1. İnternet bağlantınızı kontrol edin, modemi kapatıp yeniden açın.

2. DeepSeek uygulamasını tamamen kapatıp yeniden başlatın.

3. Uygulamanın güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun.

4. Mobil cihazlarda uygulama önbelleğini temizleyin.

5. Tarayıcıdan giriş yapıyorsanız çerezleri ve önbelleği silin.

6. Hesabınızdan çıkış yapıp tekrar giriş yapmayı deneyin.

7. Farklı bir cihaz, tarayıcı ya da bağlantı üzerinden giriş yapmayı deneyin.

Bu adımlara rağmen sorun devam ediyorsa, problemin DeepSeek kaynaklı olma ihtimali yüksek. Bu durumda yapılabilecek en doğru şey, şirketin sorunu gidermesini beklemek olacaktır.

DEEPSEEK NE ZAMAN DÜZELECEK?

DeepSeek'te yaşanan erişim sorununun ne zaman giderileceğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Benzer kesintiler genellikle birkaç dakika ile birkaç saat arasında çözüme kavuşturuluyor. Şirketten resmi açıklama gelmesiyle birlikte sorunun nedeni ve çözüm süreci netlik kazanacak.

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