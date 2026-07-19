Daha 18. 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Daha 17 dizisinin yeni bölüm heyecanı sürerken gözler 8. bölüm fragmanına çevrildi. "Daha 17 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?", "Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?" ve "Daha 17 yeni bölümde neler yaşanacak?" sorularının yanıtını merak eden izleyiciler, Kanal D'nin paylaşacağı yeni tanıtımı yakından takip ediyor.

DAHA 18. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Daha 17'nin yeni bölümünde Akkayalar ailesinin geçmişini araştıran kişinin ortaya çıkması, Şebnem ve Hakan'ın hayatındaki dengeleri değiştirecek. Şebnem, ailesini korumak ve bir arada tutmak için mücadele ederken Teoman'ın kendi evinde bile kendisini güvende hissetmemesi annesini endişelendirecek.

Öte yandan Deniz, Teoman'ın bulduğu kağıtta Aras'a olan aşkını yazdığını itiraf edecek. Sürekli kardeşini düşünerek hareket eden Aras, bu kez duygusal anlamda zorlu bir kararın ortasında kalacak.

DAHA 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Daha 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde Serhat, ortaya çıkacak gerçekleri fark ederek Hakan ile pazarlık yapmaya başladı. Bildiklerini kullanarak istediğini elde etmeye çalışan Serhat'ın kim olduğunu öğrenen Aras, kardeşinin yerini bulabilmek için harekete geçti.

Aras, Metin'in de yardımıyla Serhat'ı kaçırırken tam kardeşine ulaşmaya yaklaştığı sırada yaşanan bir kaza işleri daha da zorlaştırdı. Serhat'ı ortadan kaldırmak isteyen Hakan'ın yaptığı hata ise Aras'ın Akkaya villasına yönelmesine neden oldu.

Aras'ın villaya girişinde ona yardım eden isim ise ailesinin baskılarından bunalan Leyla oldu. Diğer tarafta ise Deniz'in evinde yaşanan olaylar, Teoman ve Deniz'in yollarının kesişmesine neden oldu.

DAHA 18. DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Nesrin Cavadzade ve Çağan Efe Ak yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran ve Cemal Toktaş gibi isimler bulunuyor.

Kadroyu tamamlayan diğer oyuncular arasında Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Hakan Meriçliler, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmetcan Özer ve Güneş Hayat da yer alıyor. Yapım, geniş oyuncu kadrosu ve dramatik hikâyesiyle dikkat çeken projeler arasında gösteriliyor.