Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan görevden neden ayrıldı? Rasim Ozan Kütahyalı'dan çarpıcı iddia!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Göksel Aşan, 19 Kasım 2025 tarihinde görevinden ayrıldığını açıkladı. Yedi yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak ülkeye hizmet eden Aşan, istifasını kişisel nedenlere dayandırdı. Ancak son günlerde televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan görevden neden ayrıldı? Detaylar...

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI GÖKSEL AŞAN GÖREVDEN NEDEN AYRILDI?

19 Kasım 2025 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından olan Göksel Aşan, görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Aşan, yaptığı açıklamada istifasını kişisel nedenler çerçevesinde açıkladı ve şunları belirtti:

"Dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızdan kişisel nedenlerden ötürü Başdanışmanlık görevimden affımı talep ettim. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca bana liderliği altında ülkeye hizmet etme imkânını tanıdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da sağlığım el verdiği müddetçe ülkeme hizmete devam edeceğim. Görev yaptığım süre içerisinde ismini sayamayacağım birçok insanın desteğini ve dostluğunu gördüm; haklarını helal etsinler. Rabbim bahtımızı, yolumuzu açık etsin."

Aşan, yedi yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı ve bu süreçte finans ve maliye alanlarında önemli çalışmalar yürüttü. Görevden ayrılma açıklaması, kamuoyunda kişisel sebepler olarak yansıtıldı.

GÖKSEL AŞAN KİMDİR?

Prof. Dr. Göksel Aşan, maliye alanında akademik kariyeri olan bir profesördür. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı ve Başdanışmanlık görevlerinde bulunmuş, özellikle ekonomi ve kamu finansmanı konularında Cumhurbaşkanlığı'na danışmanlık yapmıştır.

Akademik Arka Plan: Maliye profesörü olarak görev yapmaktadır.

Kamu Görevi: Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı ve Başdanışman.

Hizmet Süresi: 7 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev aldı.

Göksel Aşan, istifasında görevden ayrılma gerekçesini kişisel sebepler olarak açıklasa da, görev süresi boyunca birçok farklı projede kamu ve özel sektörle işbirliği yapmıştır.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARI

Kasım ayında görevden ayrılan Göksel Aşan ile ilgili olarak, televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı geçtiğimiz günlerde çarpıcı iddialarda bulundu. Kütahyalı, katıldığı bir televizyon programında Aşan'ın Can Holding'den rüşvet aldığı iddiasıyla şüpheli olarak ifade verdiğini öne sürdü.

Kütahyalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Görevinden affını talep ederek ayrıldı. Kamuoyunda tanınmadığı için fazla konuşulmadı."

"Göksel Aşan, Can Holding soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdi ve soruşturma ilerliyor."

"Bu çok önemli bir konu. Dosya burada kapatılamaz."

Kütahyalı, bu açıklamaları sosyal medya hesabından da paylaştı ve "Bunu ilk kez açıklıyorum" ifadelerini kullandı. Kütahyalı'nın sözleri, medyada geniş yankı bulsa da, resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmış bir bilgi değildir. Bu nedenle söz konusu açıklamalar yalnızca iddia niteliğindedir.