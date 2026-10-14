Çorum okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe Çorum'da okul var mı yok mu (ÇORUM VALİLİĞİ)?

15 Ekim Perşembe Çorum'da okul var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Ekim Çarşamba akşamı itibarıyla Çorum Valiliği'nden il genelinde eğitime ara verildiğine dair bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle yeni bir karar açıklanmadığı sürece okullarda eğitimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Merkez, Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde okullar tatil mi? Tüm detaylar haberimizde…

ÇORUM OKULLAR TATİL Mİ?

Çorum'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Çorum Valiliği, 14 Ekim Çarşamba akşamı itibarıyla il genelinde eğitim öğretime ara verildiğine dair bir duyuru paylaşmadı. Bu nedenle yeni bir karar açıklanmadığı sürece Çorum'da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

15 EKİM PERŞEMBE ÇORUM'DA OKUL VAR MI?

Mevcut bilgilere göre Çorum'da 15 Ekim Perşembe günü okullar açık olacak. Hava koşullarının seyrine bağlı olarak Valilik'in gece saatlerinde ya da sabah erken saatlerde yeni bir değerlendirme yapma ihtimali bulunsa da şu an için eğitime ara verilmesi yönünde açıklanmış bir karar yok.

ÇORUM VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Çorum Valiliği'nin duyurularında 15 Ekim Perşembe günü için eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin bir ifade yer almıyor. Olumsuz hava koşullarına bağlı tatil kararları her ilin kendi valiliği tarafından alındığından, Çorum için ayrı bir karar açıklanmadığı sürece okullar açık kalacak.

ÇORUM İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

Çorum'da Merkez, Sungurlu, Osmancık ve İskilip başta olmak üzere hiçbir ilçe için 15 Ekim Perşembe gününe yönelik açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Olası bir tatil kararı alınması durumunda, uygulamanın il genelini mi yoksa yalnızca belirli ilçeleri mi kapsadığı Valilik tarafından ayrıca duyurulacak.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü İstanbul, Kocaeli ve Yalova valilikleri il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verdi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde ise yalnızca Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi. Ancak bu illerde alınan kararlar Çorum için geçerli değil; Çorum'da okulların tatil edilebilmesi için Çorum Valiliği'nin ayrı bir karar alması gerekiyor.

ÇORUM OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Olası bir tatil kararı, Çorum Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Öğrenci ve veliler ayrıca Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamalarını ve okul yönetimlerinden gelecek bilgilendirmeleri takip edebilir. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış tatil iddialarına itibar edilmemesi önem taşıyor.