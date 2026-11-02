COP31 Antalya okullar tatil mi? Antalya okullar 3 gün tatil mi, COP31 ne zaman, COP31 nedir?

Valilik, zirve nedeniyle oluşabilecek ulaşım ve güvenlik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 7 ilçede uzaktan eğitime geçilmesi için hazırlık yapıldığını duyurdu. Ancak bu uygulama tatil değil, uzaktan eğitim olarak planlanıyor. İşte COP31 tarihleri, Antalya'da okulların durumu ve uzaktan eğitim uygulanması planlanan ilçeler.

COP31 NE ZAMAN?

COP31 İklim Zirvesi, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak. Zirve 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği alanındaki en büyük toplantısı olan COP31'e çok sayıda ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ve heyetler katılacak.

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da COP31 nedeniyle okullar için tatil kararı açıklanmadı. Vali Hulusi Şahin, zirve günleri olan 11 ve 12 Kasım'da bazı ilçelerde uzaktan eğitime geçilmesi için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Vali Şahin, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Bu nedenle uygulamanın kesinleşmesi için valilik ve MEB'in resmi duyurusu bekleniyor.

ANTALYA OKULLAR 3 GÜN TATİL Mİ?

Antalya'da okulların 3 gün tatil olacağına ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Valiliğin açıklamasına göre uzaktan eğitim yalnızca 11 Kasım Çarşamba ve 12 Kasım Perşembe günleri için planlanıyor. Mevcut duruma göre 13 Kasım Cuma günü okullarda yüz yüze eğitime devam edilecek. Bu tarihte farklı bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da valiliğin açıklamalarıyla netlik kazanacak.

HANGİ İLÇELERDE UZAKTAN EĞİTİM OLACAK?

Uzaktan eğitimin Antalya'nın 7 ilçesinde uygulanması planlanıyor. Bu ilçeler şöyle:

Muratpaşa

Kepez

Konyaaltı

Aksu

Döşemealtı

Serik

Manavgat

Bu ilçeler dışındaki okullarda eğitim-öğretimin normal şekilde sürmesi bekleniyor.

COP31 RESMİ TATİL Mİ?

COP31 nedeniyle Türkiye genelinde resmi tatil ilan edilmedi. Antalya dışındaki illerde okullar ve iş yerleri normal şekilde çalışmaya devam edecek.

ÇOCUĞU OLAN KADIN PERSONELE İDARİ İZİN

Vali Hulusi Şahin, ilkokul, ortaokul ve lisede çocuğu bulunan kadın kamu personeline idari izin verilmesi için de çalışma yapıldığını açıkladı. İzin kararının kapsamı ve ayrıntılarının önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Böylece Antalya'da uzaktan eğitim planlanan 11-12 Kasım tarihleri, ara tatilden hemen önceki haftaya denk geliyor. Öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.