Çocuk evleri sitesi, korunma ihtiyacı olan çocukların bakıldığı ve aynı yerleşkede bulunan birden fazla ev tipi birimden oluşan kuruluştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlıdır. Bolu Yedigöller'e günübirlik geziye giden 10 kız çocuğu da Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalıyor; çocuklar ve yanlarındaki 3 görevli 28 Kasım 2026 gecesi sağ olarak bulundu.

Konu, 27 Kasım akşamı gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesinin ardından gündeme geldi. Arama haberlerini takip eden pek çok kişi, çocukların kaldığı kurumun ne olduğunu ve nereye bağlı olduğunu araştırmaya başladı. Google'da "çocuk evleri sitesi nedir" ve "Kocaeli çocuk evleri sitesi müdürlüğü" aramaları gece boyunca yükseldi.

ÇOCUK EVLERİ SİTESİ NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tanımına göre çocuk evleri sitesi, korunma ihtiyacı olan çocukların bakımının sağlandığı, aynı yerleşkedeki birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan bir kuruluş. Yani çocuklar büyük bir yurt binasında değil, aynı sitenin içindeki ayrı evlerde, küçük gruplar halinde yaşıyor.

Bundan farklı olarak "çocuk evi" denen model, şehir içinde, tercihen okullara ve hastanelere yakın apartman dairelerinde ya da müstakil evlerde veriliyor. Bakanlığa göre iki modelin de amacı aynı: çocukların aile ortamına benzer bir düzende büyümesi, komşuluğu ve arkadaşlığı yaşayarak öğrenmesi, temel güven duygusu kazanması.

ÇOCUK EVLERİ SİTESİ NEREYE BAĞLI?

Çocuk evleri siteleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, il düzeyinde de Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine bağlı çalışıyor. Bakanlık bu hizmeti 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na dayanarak açıyor. İşleyişin ayrıntıları, Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te düzenleniyor. Kuruluşlar bulundukları ilin adıyla anılıyor; Yedigöller'e giden çocukların kaldığı yerin resmî adı Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü.

ÇOCUK EVLERİ SİTESİNDE KAÇ ÇOCUK KALIYOR?

Bakanlığın açıkladığı kurallara göre kapasite ve yaş sınırları şöyle:

Çocuk evleri sitesinde her evde en fazla 10 çocuk kalıyor.

Şehir içindeki çocuk evlerinde sınır 7 çocuk.

Hizmet 0-18 yaş arasındaki çocuklara veriliyor; korunma kararının sürmesi gereken gençler de kapsamda.

Aynı evdeki en küçük ve en büyük çocuk arasında en fazla 3 yaş fark olabiliyor.

Kardeşler için kapasite ve yaş farkı sınırı aranmıyor.

ÇOCUK EVLERİ SİTESİ NE ZAMAN KURULDU?

İlk çocuk evleri sitesi Kocaeli'de açıldı. Bakanlığın bilgisine göre bu hizmet 1999 Marmara Depremi'nin ardından Kocaeli'de başladı ve Türk Alman Vakfı ile yapılan protokolle ilk site 2002'de hizmete girdi. Şehir içindeki çocuk evi modeli ise ilk kez 2000 yılında Ankara'da denendi, 2005'ten sonra da başka illere yayıldı.

ÇOCUK EVLERİNDE KİMLER ÇALIŞIYOR?

Evlerde çocuklarla bakım personeli kalıyor. Bakanlık, bu personelin çocuk gelişimi, sosyal hizmet, psikoloji, rehberlik ya da öğretmenlik gibi alanlardan mezun olmasını veya pedagojik formasyon sertifikası almasını şart koşuyor. Bakım personelinin 22 yaşını doldurmuş olması, yemek hazırlamayı da bilmesi gerekiyor.

YEDİGÖLLER'DE NE OLDU?

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaş arasındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevli, 27 Kasım'da Bolu Yedigöller'e ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi yaptı. Dönüş yolunda araçla irtibat kesilince arama başlatıldı. AA'nın aktardığına göre çalışmalara 55 ekip ve 204 personel katıldı; Baykar'ın 2 insansız hava aracı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 1 insansız hava aracı da havadan destek verdi.

Araç Yığılca'da bataklığa saplanmış halde bulundu ve içindeki 13 kişi kurtarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Göktaş NSosyal hesabından "Çok şükür, 10 evladımıza ve 3 mesai arkadaşımıza sağ salim ulaştık" diye yazdı. Çocuklar tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirildi.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş de arama sürerken yayıncılardan resmî kaynaklara dayanan, teyit edilmiş bilgi paylaşmalarını ve çocukların üstün yararını gözetmelerini istedi.