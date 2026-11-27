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Bolu Yedigöller çocuklar bulundu mu, Bolu Yedigöller kaç çocuk kayıp soruları, haberin duyulmasının ardından kamuoyunun gündemine oturdu. Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaş arasındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personeli taşıyan araçtan saat 16.30 sıralarında sinyal alınamadı. Aracın dönüş yolunda normal güzergâhından saptığı belirlendi. Jandarma, AFAD ve Bakanlık ekipleri ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor. Çocuklara ve görevlilere ulaşıldığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BOLU YEDİGÖLLER ÇOCUKLAR BULUNDU MU?

Bolu Yedigöller'de kayıp araçtaki çocuklara ve görevli personele henüz ulaşılamadı. Jandarma, AFAD, sağlık, UMKE ve Bakanlık ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. AFAD ekipleri dronlarla havadan arama yaparken, kara ekipleri aracın son GPS kayıtları doğrultusunda ormanlık alanı tarıyor.

BOLU YEDİGÖLLER KAÇ ÇOCUK KAYIP?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına göre kayıp araçta, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaş arasındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevli personel bulunuyor. İlk ulaşan bilgilerde araçta 7-8 çocuk olduğu tahmin edilmiş, sayı daha sonra Bakanlık açıklamasıyla netlik kazanmıştı.

BAKAN GÖKTAŞ: BÖLGEYE GİDİYORUM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk'te konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Göktaş, çocukların valilik ve il müdürlüğünün bilgilendirmesiyle günübirlik bir geziye çıktığını belirterek, araçtan alınan sinyalin saat 16.30 sıralarında kaybolduğunu söyledi.

Aracın dönüş yolunda normal güzergâhından saptığını ifade eden Göktaş, "Ormanlık alanın olduğu bir saha. Karadan ekiplerimiz sevk edildi, dron destekli bir şekilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi. Göktaş, "İnşallah kısa zamanda çocuklarımıza ve Bakanlık personellerimize ulaşacağız" ifadelerini kullanarak bölgeye gittiğini açıkladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde bulunan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik bir gezi düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara haber verildiği belirtildi. Bakanlık, çocuklara ve görevli personele en kısa sürede ulaşılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

ARAÇTAN EN SON NE ZAMAN HABER ALINDI?

Bakanlığın açıklamasına göre araçla irtibat, saat 16.30 sıralarında dönüş yolunda kesildi. Aracın son GPS sinyalinin Yedigöller'deki Kapankaya Seyir Terası mevkisinden alındığı bildirildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a bildirimde bulundu ve bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

YEDİGÖLLER VE GÖLCÜK TABİAT PARKI NEREDE?

Yedigöller Milli Parkı, Bolu il merkezinin yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Yedi gölü ve yoğun ormanlarıyla bilinen park, özellikle sonbahar aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Gölcük Tabiat Parkı ise Bolu kent merkezine yakın konumdaki krater gölü ve çevresindeki ormanlık alanla bölgenin en çok ziyaret edilen doğa alanları arasında yer alıyor. Bölgenin ormanlık ve engebeli yapısı, özellikle akşam saatlerinde arama çalışmalarını zorlaştırabiliyor.