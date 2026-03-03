Türk televizyon haberciliğinin sahadaki güçlü isimlerinden biri olan Emrah Çakmak, özellikle çatışma bölgelerindeki sıcak gelişmeleri aktaran canlı yayınlarıyla dikkat çekiyor. Uzun yıllara dayanan mesleki deneyimi ve farklı medya kuruluşlarında üstlendiği görevlerle kariyerini adım adım inşa eden CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak kimdir? İsrail'de gözaltına alınan Emrah Çakmak kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CNN TÜRK MUHABİRİ EMRAH ÇAKMAK KİMDİR?

Emrah Çakmak, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Çakmak, lise öğrenimini Başakşehir Lisesi'nde tamamladı. Gazeteciliğe olan ilgisini akademik bir zemine taşımak amacıyla 2008 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitimine başladı ve 2012 yılında mezun oldu.

Üniversite yılları, onun mesleki kimliğinin şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası oldu. Selçuk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ÜN TV'de muhabirlik, seslendirme ve spikerlik görevlerini aynı anda yürüttü. Bu süreçte hem kamera önü hem de kamera arkası deneyim kazandı. Aynı dönemde Konya'daki yerel televizyon kanallarında çeşitli görevler üstlenerek saha haberciliği pratiğini geliştirdi.

Mesleki donanımını artırmak amacıyla İstanbul'da Medya Mektebi ve Hakan Öztürk Medya Eğitim Merkezi'nde sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldı. Zorunlu stajını 2011 yılında A Haber televizyon kanalında tamamladı.

Profesyonel kariyerinde dikkat çeken duraklardan biri Cine5 oldu. Burada 4 yıl boyunca haber seslendirme yaptı ve polis-adliye haberlerinin yer aldığı "3. Sayfa" programını sundu. Ardından Haber Global bünyesinde muhabir olarak görev aldı.

15 Eylül 2021 itibarıyla CNN Türk ekranlarında muhabir olarak görev yapmaya başlayan Emrah Çakmak, özellikle saha bağlantıları ve sıcak gelişmeleri aktaran canlı yayınlarıyla öne çıktı.

EMRAH ÇAKMAK KAÇ YAŞINDA?

Emrah Çakmak, 1980 doğumludur. Bu bilgiye göre 2025 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

EMRAH ÇAKMAK NERELİ?

Emrah Çakmak İstanbul doğumludur. 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş ve eğitim hayatının ilk yıllarını burada tamamlamıştır.

Her ne kadar üniversite eğitimi için Konya'ya gitmiş olsa da, doğum yeri İstanbul'dur. Hem İstanbul hem de Konya'daki eğitim ve mesleki deneyimleri, onun gazetecilik kariyerinin şekillenmesinde etkili olmuştur.

EMRAH ÇAKMAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Emrah Çakmak, İsrail-ABD ve İran arasındaki savaşı sahadan takip ettiği sırada yaşanan bir gelişmeyle gündeme geldi. Bölgedeki sıcak çatışmaları aktarmak üzere canlı yayın yaptığı esnada İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

Çakmak ile birlikte kameraman Halil Kahraman'ın da gözaltına alındığı bildirildi. Olayın ardından Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı konuyla ilgili girişimlerde bulundu.

Burhanettin Duran yaptığı açıklamada, gazetecilerin serbest bırakılması için gerekli temasların sürdürüldüğünü ve sürecin hassasiyetle takip edildiğini ifade etti.

Yaşanan bu gelişme, savaş bölgelerinde görev yapan gazetecilerin karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha gündeme taşıdı. Çatışma alanlarında görev yapan basın mensuplarının güvenliği ve uluslararası basın özgürlüğü konusu, olayın ardından yeniden tartışılmaya başlandı.