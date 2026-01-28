Türkiye'nin organize suçlarla mücadelesinde son dönemdeki en önemli gelişmelerden biri, Çirkinler Suç Örgütü yöneticisi Cihat Altunç'un yakalanması oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Altunç, Hırvatistan'da gerçekleştirilen uluslararası bir operasyonla gözaltına alındı ve Türkiye'ye iade edildi. Peki, Çirkinler suç örgütü yöneticisi Cihat Altunç kimdir, hakkındaki suçlamalar neler? Cihat Altunç kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ÇİRKİNLER SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ CİHAT ALTUNÇ KİMDİR?

Türkiye'de suç örgütleri ve uluslararası operasyonlar gündemdeki yerini korurken, Çirkinler Suç Örgütü yöneticisi Cihat Altunç öne çıkan isimlerden biri oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, Cihat Altunç, Hırvatistan'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucu yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi. Altunç, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Hırsızlık, Mala Zarar Verme, İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Yağma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan bir isim olarak dikkat çekiyor.

Bu operasyon, Türkiye'nin uluslararası suçlarla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Cihat Altunç'un yakalanması, Çirkinler örgütünün uluslararası bağlantılarına yönelik önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor.

CİHAT ALTUNÇ KAÇ YAŞINDA?

Cihat Altunç hakkında yapılan açıklamalarda yaşına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Resmi kaynaklar ve İçişleri Bakanlığı açıklamalarında yalnızca Altunç'un suç örgütü yöneticisi olduğu ve uluslararası seviyede arandığı bilgisi yer alıyor.

CİHAT ALTUNÇ NERELİ?

Cihat Altunç'un memleketi veya kökeni hakkında kamuya açıklanmış herhangi bir bilgi mevcut değildir. Resmi kaynaklar ve güvenilir haber ajansları yalnızca Altunç'un uluslararası operasyonlarla yakalandığını ve Türkiye'ye iade edildiğini bildirmektedir.

ULUSLARARASI OPERASYONLAR VE KIRMIZI BÜLTEN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Türkiye, Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ üzerinden 14 suçluyu ülkeye getirdi. Bu operasyon kapsamında yakalanan isimler şunlardır:

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan: Cihat Altunç, S.A., O.R.Y., K.İ., A.A., K.K., M.A., E.K., S.Y., M.A.Y., A.M., D.G., H.S.Ç.

Ulusal seviyede aranan: C.B.

Operasyon, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile İstanbul, Ardahan ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerinin koordinasyonu ile yürütüldü.

ÇİRKİNLER SUÇ ÖRGÜTÜ VE YÖNETİCİSİ

Çirkinler Suç Örgütü, Türkiye'de organize suç faaliyetleriyle bilinen bir yapı olarak öne çıkıyor. Yönetici konumunda bulunan Cihat Altunç, örgütün en üst düzey yöneticisi olarak suç zincirinin önemli bir halkasını temsil ediyor. Suç örgütünün faaliyetleri arasında hırsızlık, mala zarar verme, iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal etme, yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlar bulunuyor.