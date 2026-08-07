Cihan Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli? Cihan Ünal kaç kez evlendi, Türkan Şoray'la kaç yıl evli kaldı?

Cihan Ünal, Türk tiyatrosu ve sinemasının yarım asrı aşan kariyeriyle öne çıkan en önemli oyuncular arasında yer alıyor. Devlet Tiyatroları'ndan sinemaya, televizyon dizilerinden akademik kariyerine kadar birçok alanda başarılı çalışmalara imza atan usta sanatçı, özellikle özel hayatı ve Türkan Şoray ile yaptığı evlilik nedeniyle de yıllardır merak edilmeye devam ediyor. Peki, Cihan Ünal kimdir, Cihan Ünal kaç yaşında, Cihan Ünal nereli, Cihan Ünal kaç kez evlendi ve Cihan Ünal Türkan Şoray'la kaç yıl evli kaldı? İşte usta oyuncunun yaşamı ve kariyerine dair tüm detaylar…

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu'da dünyaya gelen Cihan Ünal, Türkiye'nin en deneyimli tiyatro ve sinema sanatçıları arasında gösterilmektedir. Sanat yaşamına henüz çocuk yaşlarda başlayan Ünal, ilkokul eğitimini Tosya ve Kırıkkale'de tamamladı. Daha sonra Ankara Cebeci Ortaokulu ve Kurtuluş Lisesi'nde öğrenim gördü.

1960-1964 yılları arasında Ankara Radyosu Çocuk Kulübü, Eğitim Programları, Radyo Tiyatrosu ve Arkası Yarın programlarında görev alarak sanat hayatının ilk profesyonel deneyimlerini kazandı. Aynı dönemde çocuk tiyatroları ve özel tiyatrolarda amatör oyunculuk yaptı.

1962 yılında Ankara Halkevi'nin tiyatro kurslarına katılan Cihan Ünal; Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova gibi önemli isimlerden eğitim aldı. Suat Taşer'in yönettiği "Öteye Doğru" adlı oyunda başrol üstlenmesi kariyerinin ilk önemli adımlarından biri oldu.

1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na giren sanatçı, 1969 yılında Tiyatro Bölümü yüksek kısmından mezun olarak aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı.

Sinema kariyerine ise 1971 yılında "Damdaki Kemancı" filmiyle adım attı. Ardından Türk sinemasının ilk korku klasikleri arasında gösterilen "Şeytan" filminde rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra eğitimcilik yönüyle de dikkat çeken Cihan Ünal;

1971-1973 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Cüneyt Gökçer'in asistanlığını yaptı.

1973-1982 yılları arasında aynı kurumda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne dersleri verdi.

1982 yılında British Council bursuyla Londra'ya giderek Royal National Theatre, Royal Shakespeare Company ve RADA'da eğitim çalışmalarına katıldı.

1987-2000 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

1999 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde oyunculuk ve diksiyon dersleri verdi.

2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda ders vermeye başladı.

2001 yılında aynı üniversitede Tiyatro Anasanat Dalı Başkanlığı görevini üstlendi.

Sanatçı ayrıca İngiltere merkezli Centre for Performance Research (Giving Voice) ve TODER (Tiyatro Oyuncuları Derneği) üyeliklerini sürdürmekte, aynı zamanda Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk, seslendirme, spikerlik ve diksiyon eğitimleri vermektedir.

CİHAN ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

22 Ocak 1946 doğumlu olan Cihan Ünal, 2026 yılı itibarıyla 80 yaşındadır.

CİHAN ÜNAL NERELİ?

Usta oyuncu Kastamonu doğumludur. Çocukluk yıllarının bir bölümünü Tosya ve Kırıkkale'de geçiren Ünal, eğitim hayatına daha sonra Ankara'da devam etti. Sanat kariyerinin temelleri de Ankara'da aldığı tiyatro eğitimi ve Ankara Radyosu'ndaki çalışmalarıyla şekillendi.

CİHAN ÜNAL KAÇ KEZ EVLENDİ?

Sanat yaşamının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Cihan Ünal, bugüne kadar üç kez evlilik yaptı.

İlk evliliğini 1970 yılında manken Sabiha Tarhan ile gerçekleştirdi. Bu evlilikten Irmak adında bir kızı dünyaya geldi. Çift, 1978 yılında yollarını ayırdı.

İkinci evliliğini, "Mine" filminin setinde tanıştığı oyuncu Türkan Şoray ile yaptı. Bu evlilikten ise Yağmur adında bir kızı oldu.

Üçüncü evliliğini ise 2000 yılında Nazlı Tazebay ile gerçekleştirdi. Bu evlilik 2002 yılında sona erdi.

Verilen bilgilere göre Cihan Ünal şu an evli değildir.

CİHAN ÜNAL TÜRKAN ŞORAY'LA KAÇ YIL EVLİ KALDI?

Cihan Ünal ile Türkan Şoray, birlikte rol aldıkları "Mine" filminin setinde tanıştıktan sonra ilişkilerini evliliğe taşıdı. Çift 1983 yılında evlendi ve bu birliktelikten Yağmur Ünal dünyaya geldi.

Ancak evlilikleri uzun sürmedi ve çift 1987 yılında boşandı. Böylece Cihan Ünal ile Türkan Şoray'ın evliliği yaklaşık 4 yıl sürdü.

Boşanmalarının ardından her iki sanatçı da kariyerlerine ayrı ayrı devam etti. Cihan Ünal, tiyatro sahnesindeki çalışmaları ile akademik görevlerini sürdürürken, oyunculuk ve eğitmenlik alanındaki faaliyetlerini de uzun yıllar boyunca devam ettirdi.