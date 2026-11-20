Çiğdem Batur, iki gün önce İstanbul'daki Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında çektiği görüntüleri kişisel hesabından paylaşan oyuncu, camide yoğun bir ayak kokusu olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Batur, "Sayın yetkililer bakın buradaki ayak kokusuna bir çözüm bulun, rezil oluyoruz bütün dünyaya. Kokudan başım döndü valla" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına ilişkin farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kişiler camide video çekilmesinin doğru olmadığını savunurken, bazıları ise oyuncunun dikkat çektiği soruna katıldığını belirtti. Çiğdem Batur Sultanahmet Camii olayı nedir, Çiğdem Batur ne dedi ve Çiğdem Batur kimdir soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte olaya ilişkin tüm detaylar.

ÇİĞDEM BATUR SULTANAHMET CAMİİ OLAYI NEDİR?

Çiğdem Batur, İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti. Ünlü oyuncu, ziyaret sırasında çektiği görüntüleri kişisel hesabından paylaştı. Paylaşımında camide yoğun bir ayak kokusu olduğuna dikkat çeken Batur, soruna çözüm bulunması için yetkililere seslendi.

ÇİĞDEM BATUR NE DEDİ?

Çiğdem Batur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın yetkililer bakın buradaki ayak kokusuna bir çözüm bulun, rezil oluyoruz bütün dünyaya. Kokudan başım döndü valla."

ÇİĞDEM BATUR'UN PAYLAŞIMINA NE DENDİ?

Çiğdem Batur'un paylaşımına ilişkin farklı görüşler dile getirildi. Bazı kişiler, camide video çekilmesinin yanlış olduğunu savundu. Bazıları ise oyuncunun, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi camide yaşanan bu soruna dikkat çekmesini doğru buldu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Çiğdem Batur'un çağrısının ardından ilgili kurumlardan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

SULTANAHMET CAMİİ HAKKINDA

Sultanahmet Camii, Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından 1609-1617 yılları arasında Mimar Sedefkar Mehmed Ağa'ya yaptırıldı. İç mekanını süsleyen mavi İznik çinileri nedeniyle dünyada "Mavi Cami" olarak da tanınan yapı, İstanbul'un en çok ziyaret edilen tarihi mekanları arasında yer alıyor. Cami, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Çiğdem Batur, Türk televizyonlarının tanınan oyuncularından biri. Batur, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı savcı Leyla karakteriyle geniş kitlelere ulaştı.

ÇİĞDEM BATUR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Çiğdem Batur'un rol aldığı başlıca diziler şunlar:

Gümüş

Vazgeç Gönlüm

Papatyam

Kurtlar Vadisi Pusu

Deli Gönül