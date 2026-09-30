Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? Açıklama geldi

Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? Açıklama geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Barcelona'nın yıldızı Raphinha'nın Brezilya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığı açıklandı. Sağ uyluk arka adalesinde hafif kas ödemi tespit edilen ve tedbir amacıyla milli takım kadrosundan çıkarılan Raphinha'nın, 13 Ekim'deki Galatasaray-Barcelona maçında forma giymesinin beklendiği belirtildi.
- Brezilya Futbol Federasyonu, Raphinha'nın sağ uyluk arka adalesinde hafif kas ödemi tespit edildiğini duyurdu.
- Raphinha, sakatlığı nedeniyle tedbir amacıyla Brezilya milli takım kadrosundan çıkarıldı.
- Raphinha'nın 13 Ekim Salı günü Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giymesi bekleniyor.
Süper Lig devi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde gözler Raphinha'nın durumuna çevrildi.
Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan yıldız futbolcu, yaşadığı problem nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Yapılan kontrollerin ardından Raphinha'nın sakatlığıyla ilgili açıklama geldi.
HAFİF KAS ÖDEMİ TESPİT EDİLDİ
Brezilya Futbol Federasyonu, Raphinha'nın görüntüleme testlerinden geçirildiğini ve sağ uyluk arka adalesinde hafif kas ödemi tespit edildiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Milli futbolcu Raphinha, çarşamba günü görüntüleme testlerinden geçmiştir. Sağ uyluk arka adalesinde hafif bir kas ödemi tespit edilmiştir.
Tedbir olarak oyuncu, Brezilya milli takımı kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncunun hızlı bir iyileşme süreci geçirmesi hedeflenmektedir. Hindistan ile oynanacak hazırlık maçı için başka bir oyuncu davet edilmeyecektir."
GALATASARAY MAÇINDA OYNAMASI BEKLENİYOR
AS'ta yer alan habere göre Raphinha'nın ciddi bir sakatlığı bulunmuyor ve milli takım kadrosundan çıkarılması tedbir amaçlı gerçekleştirildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü Barcelona'yı konuk edecek. Brezilya'dan dönecek Raphinha'nın tedavi sürecinin ardından sarı-kırmızılılara karşı forma giymesinin beklendiği belirtildi.