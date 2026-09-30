Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? Açıklama geldi

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Süper Lig devi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde gözler Raphinha'nın durumuna çevrildi.

Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan yıldız futbolcu, yaşadığı problem nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Yapılan kontrollerin ardından Raphinha'nın sakatlığıyla ilgili açıklama geldi.

HAFİF KAS ÖDEMİ TESPİT EDİLDİ

Brezilya Futbol Federasyonu, Raphinha'nın görüntüleme testlerinden geçirildiğini ve sağ uyluk arka adalesinde hafif kas ödemi tespit edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli futbolcu Raphinha, çarşamba günü görüntüleme testlerinden geçmiştir. Sağ uyluk arka adalesinde hafif bir kas ödemi tespit edilmiştir.

Tedbir olarak oyuncu, Brezilya milli takımı kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncunun hızlı bir iyileşme süreci geçirmesi hedeflenmektedir. Hindistan ile oynanacak hazırlık maçı için başka bir oyuncu davet edilmeyecektir."

GALATASARAY MAÇINDA OYNAMASI BEKLENİYOR

AS'ta yer alan habere göre Raphinha'nın ciddi bir sakatlığı bulunmuyor ve milli takım kadrosundan çıkarılması tedbir amaçlı gerçekleştirildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü Barcelona'yı konuk edecek. Brezilya'dan dönecek Raphinha'nın tedavi sürecinin ardından sarı-kırmızılılara karşı forma giymesinin beklendiği belirtildi.