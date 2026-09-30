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Emlak Katılım, şirket pay devri için 30 Eylül 2026'da Rekabet Kurumuna başvurdu

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Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası paylarının kendisine devri için 30 Eylül 2026'da Rekabet Kurumuna izin başvurusu yaptı. Banka, diğer izin ve onay süreçlerinin devam ettiğini açıkladı.

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurumuna başvurdu.

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemlerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bankamız tarafından daha önce 17 Eylül 2026 ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarını takiben Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ paylarının bankamıza devrine ilişkin işlemler kapsamında, 30 Eylül 2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusu yapılmıştır. Diğer izin ve onay süreçleri devam etmektedir."

Kaynak: AA
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