CHP'de neler oluyor? SON DAKİKA! Özgür Özel olayı nedir, son durum nedir? Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı? CHP Genel Merkezi'nde neler yaşandı?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin kurultay davasına ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından parti genel merkezinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kararın uygulanması sürecinde parti içinde iki farklı grubu karşı karşıya getiren olaylar, gün boyunca Ankara’da yoğun güvenlik önlemleri altında sürdü. Peki, CHP'de neler oluyor? Özgür Özel olayı nedir? Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı? Detaylar...

CHP'DE NELER OLUYOR?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultay davasına ilişkin kararını tebliğ etmek ve CHP Genel Merkezi’nin tahliyesini sağlamak amacıyla görevliler parti binasına geldi. Sabah saatlerinden itibaren Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir grup genel merkez önünde toplandı.

Grubun genel merkeze giriş yapmak istemesi üzerine bina içerisinde bulunan partililerle dışarıdaki grup arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan arbede sırasında bazı kişilerin taş ve su şişesi attığı görüldü. CHP Genel Merkezi’nin giriş ve çıkışları parti araçlarıyla kapatıldı.

Polis ekipleri olaylara müdahale ederken, CHP Genel Merkezi’nin bulunduğu sokak ve çevredeki bazı yollar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Parti yerleşkesine girmeye çalışan başka bir grup ise zaman zaman polis barikatlarını aşmaya çalıştı. Çevik kuvvet ekipleri bu girişimlere müdahalede bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı başvurular da günün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Çelik, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde verdiği dilekçelerde şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisinin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır.”

Çelik ayrıca emniyet birimlerinden şu talepte bulundu:

“Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz.”

Günün ilerleyen saatlerinde Ankara Valiliği’nin talimatı doğrultusunda emniyet ekipleri CHP Genel Merkezi’ne giriş yaptı. Polis ekiplerinin parti binasına yönelmesi sırasında bahçede bulunan bazı partililerin su ve cam şişe attığı görüldü.

Polis ekipleri, bahçede ve bina içerisinde bulunan kişilere biber gazıyla müdahale ederek genel merkeze girdi. Olaylar sırasında bazı partililerin kapılara koltuklarla barikat kurmaya çalıştıkları öğrenildi. Ayrıca merdivenlere deterjan ve temizlik malzemesi döküldüğü belirtildi.

Genel merkez içerisinde gazdan etkilenen kişilerin olduğu bildirildi. Emniyet ekipleri daha sonra bina içerisindeki barikatları kaldırarak kontrolü sağladı.

ÖZGÜR ÖZEL OLAYI NEDİR?

Mahkeme kararının tebliğ edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel merkezde bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin binaya giriş yapmasının ardından tebligatın iletildiği Özel, makam odasından çıkarak genel merkezden ayrıldı.

Özgür Özel’in genel merkezden yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçtiği belirtildi.

Süreç boyunca CHP’li milletvekilleri de çeşitli temaslarda bulundu. CHP Milletvekilleri Murat Emir ve Suat Özçağdaş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan Murat Emir, icra işlemlerinin usule aykırı şekilde yürütülmeye çalışıldığını savundu.

Emir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Oysa usulüne göre icra tebligatı yapılması son derece önemlidir. Öncelikle usul işlemler tamamlanır ve sonrasında ihtiyaç duyulursa icra memuru gerektiğinde ilgili yerin duvarına o kararı yapıştırıp gidebilir ve bu tebliğ edilmiş sayılır. Bütün bunlar ortadayken bizim avukatlarımızın o dosyaları incelemesine dahi izin verilmemiş. İlla kapıyı açıp içeri gireceğiz zorlaması yapılmıştır. Bu kendileri açısından bir talihsizliktir ve boşuna bir enerji kaybı olmuştur.”

Murat Emir ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Bakan’a da arz ettiğimiz gibi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının şu anda sitesinde de CHP Genel Başkanı’nın Sayın Özgür Özel olduğu açıkça görülmektedir. Bunun sebebi de bu kararın, yani mutlak butlan kararının olmaması gereken bir tedbir kararı olmasından dolayıdır. Bir tedbir kararıdır ama yok hükmündedir. Çünkü bu davada talep edilen şey, 38. Kurultay’ın yok sayılmasıdır. Mahkeme ‘38. Kurultayı tedbiren yok sayıyorum’ diyerek aslında esas kararın yerine geçmiştir.”

Emir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den güvenlik güçlerinin genel merkeze güç kullanarak girmemesi yönünde talepte bulunduklarını da söyledi.

Öte yandan polis ekiplerinin genel merkeze girişinin ardından bina boşaltıldı. Genel merkezde Özgür Özel’e ait bazı fotoğrafların indirildiği görüldü. Hasar gören alanlarda ise temizlik çalışması başlatıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE YAPTI?

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Açıklama, Basın Danışmanı Atakan Sönmez tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“CHP'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca, örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.”

Günün ilerleyen saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı yakın kurmayları CHP Genel Merkezi’ne geldi. Heyetin bina içerisinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Daha sonra CHP’li milletvekilleri Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Barış Bektaş, Sevda Erdan Kılıç, Mustafa Adıgüzel ve Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu’nu konutunda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Müslim Sarı, yaşanan gelişmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Partinin içi çok harap, yaşananlar gerçekten üzücü. 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nde ilk defa böyle bir olay ortaya çıkıyor. Bunların yaşanmaması için azami çaba sarf etsek de maalesef başaramadık. Genel merkezdeki yöneticilerle diyalog kurulamadı ve ilk defa milletvekilleri partiden içeri giremedi. Aklıselim bir yol bulma isteğimiz gerçekleşmedi. Sayın Genel Başkan da bu manzaradan dolayı son derece üzgün.”

Müslim Sarı ayrıca süreçle ilgili yol haritasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu gereklilik çerçevesinde önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak, bir yol haritası belirleyecek ve bu yol haritasına göre de hızlı bir şekilde ilerlenecek. Parti Meclisinin toplanması birinci önceliğimiz. Parti Meclisini bayram sonunda toplama planımız var.”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze ne zaman gideceğine ilişkin soruya ise Sarı şu yanıtı verdi:

“Sayın Genel Başkan da bayramdan sonra genel merkeze gelecektir. Bu süreci de şimdilik genel merkeze gelmeden kendi ofisinde takip edecek, kendi ofisinde yönetecek.”

Müslim Sarı, Özgür Özel ve beraberindeki isimlerle temas kurulup kurulmayacağına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

“Kurulabilir, niye kurulmasın? Biz farklı partilerden insanlar değiliz. Düşman değiliz. Önümüzdeki günler bayram. Bayram da bir fırsat bu süreçte. Kucaklaşarak, birleşerek bu süreci götüreceğiz.”