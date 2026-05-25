İran'da "terör eylemi" ile suçlanan bir kişi idam edildi
İran’da protesto gösterileri sırasında şiddet olaylarına liderlik ettiği ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlediği suçlamasıyla idama mahkum edilen Abbas Ekberi Feyzabadi’nin cezası infaz edildi. İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı, idamın sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini duyurdu.
YARGI İDAMI DUYURDU
ŞİDDET EYLEMLERİYLE SUÇLANDI
Haberde, Feyzabadi’nin İsfahan eyaletindeki protestolar sırasında emniyet güçleri ile kamu binalarına yönelik saldırılara liderlik ettiği öne sürüldü.
GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
İran Yargı Erki, söz konusu saldırılarla bağlantılı olduğunu belirttiği bazı görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.