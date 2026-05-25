İran'da 'terör eylemi' ile suçlanan bir kişi idam edildi

İran’da, “son protestolar” sırasında şiddet olaylarına liderlik ettiği ve terör eylemlerine karıştığı suçlamasıyla idama mahkum edilen Abbas Ekberi Feyzabadi’nin cezası infaz edildi.

YARGI İDAMI DUYURDU

İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Feyzabadi’nin idam cezası sabah erken saatlerde yerine getirildi.

ŞİDDET EYLEMLERİYLE SUÇLANDI

Haberde, Feyzabadi’nin İsfahan eyaletindeki protestolar sırasında emniyet güçleri ile kamu binalarına yönelik saldırılara liderlik ettiği öne sürüldü.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

İran Yargı Erki, söz konusu saldırılarla bağlantılı olduğunu belirttiği bazı görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.