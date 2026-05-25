Galiptir bu yolda mağlup! Premier Lig’den düştüler

West Ham United, Leeds United’ı 3-0 mağlup etmesine rağmen Premier Lig’den düşmekten kurtulamadı. Londra temsilcisi sezonu 39 puanla tamamladı.

İngiltere Premier Lig’in son haftasında West Ham United, Leeds United’ı 3-0 mağlup etti. Ancak alınan galibiyet Londra ekibinin ligde kalması için yeterli olmadı.

Londra Stadyumu’nda oynanan mücadelede West Ham United, Leeds United karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Taty Castellanos, 79. dakikada Jarrod Bowen ve 90+4. dakikada Callum Wilson kaydetti.

West Ham United sezonu 39 puanla tamamladı. Tottenham’ın da kazanmasının ardından Londra temsilcisi, Wolves ve Burnley’nin ardından Premier Lig’den düşen üçüncü takım oldu. Leeds United ise sezonu 47 puanla tamamladı. Konuk ekip son hafta mağlubiyetine rağmen Premier Lig’de kalmayı başardı.

West Ham United böylece Premier Lig’e veda eden takımlar arasına katıldı. İngiliz ekibi gelecek sezon Championship’te mücadele edecek.

