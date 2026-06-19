CHP SON DAKİKA! CHP'de neler oluyor? CHP belediyelerinde kimler gözaltına alındı?

Türkiye gündeminde yerel yönetimlere yönelik yürütülen soruşturmalar dikkat çekmeye devam ediyor. İstanbul ve Mersin merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda CHP’li belediyelere yönelik önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Mersin’de Silifke Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda da Belediye Başkanı dahil birçok şüpheli gözaltına alındı. Peki, CHP'de neler oluyor? CHP Belediyelerinde kimler gözaltına alındı? Detaylar...

CHP SON DAKİKA!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adalar Belediyesi’ne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın, tarihi yapıların onarım süreçleri ile ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma dosyasında yer alan iddialar doğrultusunda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da aralarında bulunduğu toplam 41 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “rüşvet” ve “irtikap” suçlamalarının bulunduğu bildirildi.

Operasyonun yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmadığı, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu kaydedildi.

Yetkili birimler tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği ve soruşturma sürecinin ilgili makamlar tarafından takip edildiği bildirildi.

CHP'DE NELER OLUYOR?

Adalar Belediyesi’ne yönelik operasyonun ardından bir başka gelişme de Mersin’den geldi. CHP yönetimindeki Silifke Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyona İl Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Ekipler, operasyon kapsamında belediye binasında arama çalışmalarına başladı.

Operasyonun belediye binasıyla sınırlı olmadığı, farklı adreslerde de eş zamanlı aramalar gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Mesai saatlerinin başlamasıyla birlikte belediye personelinin binaya geldiği ancak devam eden işlemler nedeniyle içeri alınmadığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğü ve ilgili birimlerin delil toplama faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

CHP BELEDİYELERİNDE KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul merkezli soruşturmada Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil toplam 41 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Soruşturma kapsamında toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.

Mersin’in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yetkili makamlar tarafından yürütülen soruşturmalar devam ederken, gözaltı işlemleri ve arama faaliyetlerine ilişkin süreçlerin ilgili savcılıkların koordinasyonunda sürdürüldüğü bildirildi.

Her iki soruşturmaya ilişkin adli süreçler devam ederken, resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamaların kamuoyu tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.