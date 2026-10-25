Chidozie Awaziem kimdir? Gençlerbirliği'ne iki gol atan Konyaspor stoperi nereli?

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Konyaspor'un stoperi Chidozie Awaziem, 25 Ekim 2026'da Gençlerbirliği karşısında takımının iki golünü de attı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maç 2-0 bitti.

Nijeryalı savunmacı bu yaz iki yıllık sözleşmeyle Konya'ya geldi. Konyaspor, Türkiye'deki üçüncü kulübü.

CHİDOZİE AWAZİEM GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KAÇ GOL ATTI?

Chidozie Awaziem, Gençlerbirliği maçında iki gol attı. İlkini 43. dakikada kaydetti, 56. dakikadaki ikinci golüyle skoru belirledi. Arada Gençlerbirliği'nin eşitlik fırsatı da vardı: 45. dakikada penaltı noktasına geçen Tongya topu ağlara gönderemedi.

Süper Lig'in 9. haftasındaki galibiyetle Konyaspor puanını 8'e çıkardı ve 16. sıradan 14. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği de 8 puanda kaldı, haftayı 16. sırada kapattı.

CHİDOZİE AWAZİEM KİMDİR?

Chidozie Awaziem, Konyaspor'da 15 numaralı formayı giyen Nijeryalı stoper. Tam adı Chidozie Collins Awaziem. Futbola Portekiz'de, Porto'nun altyapısında başladı; altyapıdaki son yılında Porto'yla gençler liginde şampiyon oldu.

Kariyerinin büyük bölümü kiralık sözleşmelerle geçti. Porto onu Fransa, Türkiye, İspanya ve Portekiz'de dört ayrı kulübe kiraladı.

CHİDOZİE AWAZİEM NERELİ?

Chidozie Awaziem Nijeryalı; 1 Ocak 1997'de Nijerya'nın güneydoğusundaki Enugu kentinde doğdu. 29 yaşındaki oyuncu, Avrupa'ya genç yaşta Porto'nun altyapısına katılarak geldi.

CHİDOZİE AWAZİEM HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Chidozie Awaziem profesyonel kariyerinde Porto, Nantes, Çaykur Rizespor, Leganés, Boavista, Alanyaspor, Hajduk Split, FC Cincinnati, Colorado Rapids ve yeniden Nantes formalarını giydi. Porto'nun B takımında 2015'te oynamaya başladı, A takım kadrosuna 2016'da girdi.

Porto, oyuncuyu 2017-18 sezonunda Nantes'a, 2019'da Çaykur Rizespor'a, 2019-20'de Leganés'e ve 2020-21'de Boavista'ya kiraladı. Boavista 2021'de bonservisini aldı. Awaziem bu kulübün oyuncusuyken 2021-22'de Alanyaspor'da, 2022-23'te Hajduk Split'te kiralık oynadı ve Hırvat ekibiyle Hırvatistan Kupası'nı kazandı.

2024'te ABD'ye gidip FC Cincinnati'ye katıldı. 2025'te Colorado Rapids'e geçti, aynı yıl Nantes'a geri döndü.

CHİDOZİE AWAZİEM KONYASPOR'A NE ZAMAN GELDİ?

Chidozie Awaziem'in transferini Konyaspor 30 Temmuz 2026'da açıkladı. Stoper kulüple iki yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni Konyaspor Müzesi'nde yapıldı, törene Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz katıldı.

CHİDOZİE AWAZİEM NİJERYA MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Chidozie Awaziem, Nijerya Milli Takımı'nda oynadı. A milli takımdaki ilk maçına 1 Haziran 2017'de Togo karşısında çıktı ve Nijerya o maçı 3-0 kazandı.

Afrika Uluslar Kupası'nda 2019, 2021, 2023 ve 2025 kadrolarında yer aldı. Nijerya 2023 turnuvasında finalde kaybetti, 2019 ve 2025'te üçüncü oldu.