Ceren Arslan kaçıncı oldu? Miss Universe 2025'de Türkiye kaçıncı oldu, ilk 30'a girebildik mi?

2025 Miss Universe Yarışması'nın kazananı belli oldu, podyum ışıkları farklı ülkelere dönerken Türkiye'nin temsilcisi Ceren Arslan'ın performansı gündemde. Ancak sorular peşi sıra geliyor: Türkiye sahnede kaçıncı oldu, Ceren Arslan ilk 30'a girebildi mi? Yarışmanın perde arkasında yaşananlar ve merak edilen detaylar ortaya çıktı mı?" Konu ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

CEREN ARSLAN KAÇINCI OLDU?

2025 Miss Universe yarışmasına Türkiye'yi temsilen katılan Ceren Arslan, final gecesinde herhangi bir derece elde edemedi. Yarışmada açıklanan sıralamalara göre Arslan, ilk 30'a dahi yükselemedi. Bu nedenle resmi bir sıralamada adı yer almadı ve Türkiye bu yıl Miss Universe sahnesinden derecesiz ayrıldı. Ceren Arslan'ın kendi açıklamasına göre, jürinin değerlendirmesi sonucunda ilk 30'a seçilmediği kesinleşti.

MİSS UNİVERSE 2025'TE TÜRKİYE KAÇINCI OLDU?

Miss Universe 2025 sonuçlarına göre Türkiye, bu yıl herhangi bir derece elde edemeyen ülkeler arasında yer aldı. Temsilci Ceren Arslan'ın ilk 30'a girememesi nedeniyle Türkiye'nin resmi bir sıralaması bulunmuyor. Ön eleme turunda elenen Türkiye, bu yıl finale yükselen ülkeler arasında yer alamadı. Bu sonuçla birlikte Türkiye, 2025 Miss Universe sahnesinde sıralamaya giremeyen ülkeler arasında konumlandı.

TÜRKİYE İLK 30'A GİREBİLDİ Mİ?

Hayır. Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, yarışmanın değerlendirme aşamalarında ilk 30'a girmeyi başaramadı. Yarışma öncesi hazırlıkları ve kamp performansı merakla takip edilen Arslan'ın, beklenen derecelendirme listesinde yer almaması sosyal medyada da dikkat çekti. Kendisi de yaptığı açıklamada bu durumu doğrulayarak jürinin kararına saygı duyduğunu, fakat elenmesine rağmen sürecin kendisi için değerli bir deneyim olduğunu belirtti.

CEREN ARSLAN NE AÇIKLAMA YAPTI?

Sonuçların açıklanmasının ardından Ceren Arslan sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Arslan açıklamasında şu noktalara değindi:

Yarışma sürecinde çok fazla emek verildiğini, yoğun hazırlık döneminden geçtiğini anlattı. Destek veren herkese teşekkür ederek, süreci kendi açıdan olumlu değerlendirdiğini ifade etti. İlk 5'i tahmin edebildiğini fakat bunu takipçileriyle paylaşmamayı tercih ettiğini söyledi. "Jürimiz demek ki beni o ilk 30'dan daha çirkin buldu. Yapacak bir şey yok, bir bildikleri vardır elbet." diyerek hem sitem etti hem de karara saygılı olduğunu vurguladı. Yarışmayı takip eden ve kendisini destekleyen herkese "Hakkınızı helal edin" diyerek teşekkür etti. Bu açıklama, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve birçok kullanıcı tarafından samimi bulunarak paylaşıldı.

MİSS UNİVERSE 2025'TE İLK 5'TE HANGİ ÜLKELER VAR?

2025 Miss Universe Yarışması'nda dünya genelinde pek çok ülke sahneye çıkarken, gecenin sonunda ilk 5 şu şekilde şekillendi:

1 Meksika – Fatima Bosch

Bu yılın tacını alan isim Meksika güzeli Fatima Bosch oldu. Sahnedeki duruşu, özgüveni ve final sorusuna verdiği etkileyici cevapla jüriden tam not aldı.

2 Tayland – Praveenar Singh

Ev sahibi ülke Tayland'ın temsilcisi ikinci sırada yer aldı. Favoriler arasında gösterilen Praveenar Singh, güzelliği ve performansıyla dikkatleri üzerine topladı.

3 Venezuela – Stephany Abasali

Güzellik yarışmalarında güçlü performanslarıyla bilinen Venezuela, bu yıl da üst sıralarda yer aldı. Stephany Abasali üçüncülük tacını taktı.

4 Filipinler – Ahtisa Manalo

Filipinler güzeli Ahtisa Manalo, sahneye çıktığı andan itibaren alkış alan isimlerden biriydi. Yarışmayı dördüncü sırada tamamladı.

5 Fildişi Sahili – Olivia Yace

Geçmiş yıllarda da dikkat çeken bir yarışmacı olan Olivia Yace, etkileyici sunumuyla ilk 5'e girmeyi başardı ve beşinci oldu.

CEREN ARSLAN KİMDİR?

Ceren Arslan, Türkiye'yi 2025 Miss Universe yarışmasında temsil eden güzellik kraliçesidir. Türkiye'de düzenlenen ulusal elemelerden başarıyla çıkarak Miss Universe sahnesine adım atmıştır. Yarışma kampı boyunca sergilediği disiplin, performans ve hazırlıklarıyla dikkat çeken Arslan, Türkiye'nin en iddialı adayları arasında gösteriliyordu.

Her ne kadar Miss Universe 2025'te derece elde edemese de, yarışma sonrasında yaptığı olgun açıklamalar, duruşu ve samimiyeti ile sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yarışma deneyimini "değerli bir süreç" olarak değerlendiren Arslan, kendisine verilen destek için teşekkür ederek yoluna devam edeceğini belirtti.